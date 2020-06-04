Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Нардеп Лерос потребовал от Венедиктовой расследовать связь прокурора Стояновского со "смотрящим" Комарницким

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос обвинил генпрокурора Украины Ирину Венедиктов во лжи и заявил, что у него есть доказательства контактов и.о. прокурора Киева Евгения Стояновского с экс-депутатом Киевсовета Денисом Комарницким.

Лерос Венедиктовой: Разуйте глаза, гражданочка, и проведите расследование
Лерос – Венедиктовой: Разуйте глаза, гражданочка, и проведите расследование
Фото: Geo Leros / Facebook

Заместитель прокурора Киева, и.о. прокурора столицы Евгений Стояновский  врет о том, что не встречался со "смотрящим по Киеву", экс-депутатом Киевсовета Денисом Комарницким, написал в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, потребовав от генпрокурора Ирины Венедиктовой расследовать возможные коррупционные связи ее подчиненного.

“Венедиктова снова соврала и покрывает своих подчиненных. Она опросила первого зампрокурора Киева Стояновского, и тот ответил, что с Комарницким даже не знаком, и отрицает с ним встречу 5 апреля. Тогда разуйте глаза, гражданочка, и проведите расследование, возьмите данные мобильного Стояновского и проверьте, посмотрите камеры, а не покрывайте столичную ОПГ Комарницкого”, – призвал парламентарий.

Он привел подтвержденные фотографиями факты встреч Стояновского с Комарницким.

“18.37: из коттеджного городка "Клим" выехала Toyota Camry АА2030КА с Комарницким. 19.00: заехала во двор по улице Льва Толстого, 43 (тыльная сторона ресторана "Велюр"), где на тот момент были припаркованы авто [нардепа от "Слуги народа" Николая] Тищенко Mercedes-Benz S 400 АА9911КМ и Toyota Land Cruiser 200 2018 г.в. АА9595ХА, зарегистрированная 09.11.2018 на ПАО КБ "ПриватБанк". 19.02: Комарницкий с водителем Григорчуком разошлись. Комарницкий – по улице Назаровской, а водитель на дистанции 30–40 метров шел следом за ним. 19.05: Комарницкий встретился с первым зампрокурора Стояновским 12.06.1979 г.р. и неизвестным человеком 40–45 лет”, – поделился информацией Лерос.

По его данным, далее Комарницкий со Стояновским и неустановленным лицом пошли в Ботанический сад, где общались, прогуливаясь.

“В 19.36 они вышли из Ботанического сада и распрощались: Денис Комарницкий и неизвестный человек зашли в “Велюр” через вход с тыльной стороны; Евгений Стояновский сел в авто Mitsubihi Galant 2008 г.в., АА7277ІХ (зарегистрированный 25.02.2014 на имя его жены Стояновской Юлии Анатольевны), которое было припарковано напротив ресторана "Велюр", в авто было еще два человека. Через некоторое время Стояновский перешел через дорогу и сел за руль BMW 520i 2016 г.в., АА2230РС (зарегистрирован 26.08.2016 на имя Медведевой Галины Петровны, 11.10.1954 г.р.), и уехал”, – продолжил нардеп.

Он рассказал, что в 21.52 из двора “Велюра” выехала Toyota Camry АА2030КА с Комарницким и уехала в сторону Владимирской. Следом выехал Тищенко на Mercedes-Benz S 400 АА9911КМ. Таким образом, связь Стояновского с Комарницким и Тищенко подтверждается, считает Лерос.

“Будете мне врать, я буду в ответ выпускать эпизоды из жизни животных, выкрутиться не получится”, – резюмировал Гео Лерос.

https://www.facebook.com/geo.ya.1/posts/2984509138252862

Теги: Киев, коррупция, Генпрокуратура, Гео Лерос, Николай Тищенко, Ирина Венедиктова, Денис Комарницкий, Евгений Стояновский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Во-первых, это красиво". Рыбчинский показал "мамины ножки в лабутенах"
"Во-первых, это красиво". Рыбчинский показал "мамины ножки в лабутенах"
Сын Тарабаровой во время съемок засунул в рот пластилин
Сын Тарабаровой во время съемок засунул в рот пластилин
"Как же я скучал по тебе". Лорак и Лазарев показали, как радуются встрече во время карантина
"Как же я скучал по тебе". Лорак и Лазарев показали, как радуются встрече во время карантина
"Спасибо за все, кукушечка". Певица MamaRika показала свою маму
"Спасибо за все, кукушечка". Певица MamaRika показала свою маму
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS