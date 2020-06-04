Нардеп Лерос потребовал от Венедиктовой расследовать связь прокурора Стояновского со "смотрящим" Комарницким

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос обвинил генпрокурора Украины Ирину Венедиктов во лжи и заявил, что у него есть доказательства контактов и.о. прокурора Киева Евгения Стояновского с экс-депутатом Киевсовета Денисом Комарницким.

Заместитель прокурора Киева, и.о. прокурора столицы Евгений Стояновский врет о том, что не встречался со "смотрящим по Киеву", экс-депутатом Киевсовета Денисом Комарницким, написал в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, потребовав от генпрокурора Ирины Венедиктовой расследовать возможные коррупционные связи ее подчиненного.

“Венедиктова снова соврала и покрывает своих подчиненных. Она опросила первого зампрокурора Киева Стояновского, и тот ответил, что с Комарницким даже не знаком, и отрицает с ним встречу 5 апреля. Тогда разуйте глаза, гражданочка, и проведите расследование, возьмите данные мобильного Стояновского и проверьте, посмотрите камеры, а не покрывайте столичную ОПГ Комарницкого”, – призвал парламентарий.

Он привел подтвержденные фотографиями факты встреч Стояновского с Комарницким.

“18.37: из коттеджного городка "Клим" выехала Toyota Camry АА2030КА с Комарницким. 19.00: заехала во двор по улице Льва Толстого, 43 (тыльная сторона ресторана "Велюр"), где на тот момент были припаркованы авто [нардепа от "Слуги народа" Николая] Тищенко Mercedes-Benz S 400 АА9911КМ и Toyota Land Cruiser 200 2018 г.в. АА9595ХА, зарегистрированная 09.11.2018 на ПАО КБ "ПриватБанк". 19.02: Комарницкий с водителем Григорчуком разошлись. Комарницкий – по улице Назаровской, а водитель на дистанции 30–40 метров шел следом за ним. 19.05: Комарницкий встретился с первым зампрокурора Стояновским 12.06.1979 г.р. и неизвестным человеком 40–45 лет”, – поделился информацией Лерос.

По его данным, далее Комарницкий со Стояновским и неустановленным лицом пошли в Ботанический сад, где общались, прогуливаясь.

“В 19.36 они вышли из Ботанического сада и распрощались: Денис Комарницкий и неизвестный человек зашли в “Велюр” через вход с тыльной стороны; Евгений Стояновский сел в авто Mitsubihi Galant 2008 г.в., АА7277ІХ (зарегистрированный 25.02.2014 на имя его жены Стояновской Юлии Анатольевны), которое было припарковано напротив ресторана "Велюр", в авто было еще два человека. Через некоторое время Стояновский перешел через дорогу и сел за руль BMW 520i 2016 г.в., АА2230РС (зарегистрирован 26.08.2016 на имя Медведевой Галины Петровны, 11.10.1954 г.р.), и уехал”, – продолжил нардеп.

Он рассказал, что в 21.52 из двора “Велюра” выехала Toyota Camry АА2030КА с Комарницким и уехала в сторону Владимирской. Следом выехал Тищенко на Mercedes-Benz S 400 АА9911КМ. Таким образом, связь Стояновского с Комарницким и Тищенко подтверждается, считает Лерос.

“Будете мне врать, я буду в ответ выпускать эпизоды из жизни животных, выкрутиться не получится”, – резюмировал Гео Лерос.