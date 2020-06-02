Антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении брата Ермака

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в марте опубликовал видеозаписи якобы собеседований на должности, которые проводил брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис. 2 июня Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ расследовать дело.

2 июня Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении брата главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака Дениса. Об этом проинформировал ВАКС в Facebook.

"ВАКС обязал внести в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. – "ГОРДОН") сведения о совершении уголовного преступления родственником высокопоставленного чиновника ОП. Сегодня, 2 июня, следственная судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила жалобу представителя народного депутата IX созыва и обязала уполномоченное лицо НАБУ внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного преступления, о котором говорилось в заявлении. Суд также обязал НАБУ начать досудебное расследование по этим фактам", – говорится в сообщении.

В антикоррупционном суде уточнили, что речь идет о видеозаписях, на которых якобы происходит "отбор" кандидатов на должности в органы государственной власти.

"Следует отметить, что вынося такое решение, следственный судья не дает оценку изложенным в жалобе фактам, а лишь обязывает внести соответствующую информацию и начать досудебное расследование указанных фактов. Правовая квалификация определяется органом досудебного расследования", – объяснили в ВАКС.

Скриншот: Вищий антикорупційний суд / Facebook

29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников.

Президент Владимир Зеленский 20 мая заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений. Сотрудник СБУ Сергей Шумский и юрист Дмитрий Штанько, которые фигурировали на записях, заявили, что 5 апреля дали показания в НАБУ о фактах мошенничества и коррупции со стороны братьев Ермаков. Штанько утверждал, что встреча с Ермаком-младшим стоила соискателям госдолжностей до $20 тыс.

13 мая стало известно, что дело передали для досудебного расследования в Службу безопасности Украины.

В деле о записях собеседований, которые брат помощника президента Украины, а ныне – главы Офиса президента Андрея Ермака Денис проводил с претендентами на государственные должности, переданном в Национальную полицию, не обнаружено коррупционной составляющей.

В интервью НВ, которое опубликовали 28 мая, глава САП Назар Холодницкий заявил, что прокуроры "поняли": Шумский и Штанько врут. САП отказалась от расследования.