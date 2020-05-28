Холодницкий рассказал, почему САП отказалась расследовать дело о "пленках Лероса"

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в марте принес в антикоррупционные органы записи бесед с претендентами на государственные должности, которые вел брат нынешнего главы Офиса президента Андрея Ермака Денис. Глава САП Назар Холодницкий заявил, что обвинения в злоупотреблении влиянием и получении взяток не подтвердились, а фигуранты пленок Дмитрий Штанько и Сергей Шумский врали следствию.

Холодницкий: Человек, у которого на видео из штанов торчит скрытая камера, на допросах утверждал, что не знает, кто снимал. Может ли он быть сильным свидетелем обвинения? Фото: hromadske.ua

В деле о записях собеседований, которые брат помощника президента Украины, а ныне – главы Офиса президента Андрея Ермака Денис проводил с претендентами на государственные должности, переданном в Национальную полицию, не обнаружено коррупционной составляющей. Об этом в интервью НВ, которое опубликовано 28 мая, рассказал глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

По его словам, когда народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос пришел и заявлением, что Денис Ермак берет взятки и обещает назначить людей на государственные должности через своего влиятельного брата, следователи проверили все записи.

"Мы должны понимать: есть юридическая составляющая, а есть медийная. Медийно все красиво выглядело – брат помощника президента берет взятки за назначение на должности. Но юридическая составляющая закончилась тем, что все те, кого обещали устроить, не были назначены. А на допросе – отрицали сам факт коррупции", – заявил Холодницкий.

Руководитель САП добавил, что слабой стороной обвинения оказались сотрудник СБУ Сергей Шумский и юрист Дмитрий Штанько, которые фигурируют на пленках.

"Мы выслушали так называемых партнеров брата Дениса. Прокуроры поняли, что они врут. Потому что человек, у которого на видео из штанов торчит скрытая камера, на допросах утверждал, что не знает, кто снимал. И у меня вопрос: может ли он быть сильным свидетелем стороны обвинения? Конечно, нет", – сказал глава антикоррупционного ведомства.

"Когда ты видишь, что сторона обвинения слаба и не подтверждаются ни злоупотребление влиянием, ни получение взяток, ни назначения, тогда что это было? Кроме того, нет такой должности в государстве, как брат помощника президента", – добавил Холодницкий.

29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников.

Президент Владимир Зеленский 20 мая заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений. Штанько и Шумский заявили, что 5 апреля дали показания в НАБУ о фактах мошенничества и коррупции со стороны братьев Ермаков. Штанько утверждал, что встреча с Ермаком-младшим стоила соискателям госдолжностей до $20 тыс.

13 мая стало известно, что дело передали для досудебного расследования в Службу безопасности Украины.