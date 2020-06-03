Лерос заявил, что передал в НАБУ информацию о схемах Комарницкого

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что передал в Национальное бюро расследований Украины компьютер экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого с "десятками гигабайт и тысячами документов".

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что передал в Национальное бюро расследований Украины (НАБУ) сведения о коррупционной деятельности главы офиса президента Андрея Ермака, его кума нардепа Николая Тищенко и экс-депутата Киевсовета Дениса Комарницкого. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"НАБУ получило очень резонансную информацию, которая раскроет всем глаза и покажет уродливое закулисье политики, когда власть, оппозиция и просто бандиты сливаются в одно целое для организации коррупционных оборудок в столице. Главный герой и организатор схем – Денис Комарницкий, его крыша народный депутат Николай Тищенко и его кум Ермак, которому он носит коробки на Банковую из авто Комарницкого, её исполнители - депутаты, чиновники, родственники и кумовья", – говорится в сообщении.

Лерос утверждает, что передал в НАБУ и "Бігус.інфо", вероятную, копию компьютера Комарницкого с "десятками гигабайт и тысячами документов".

Нардеп отметил, что сделка к которой причастен Тищенко и Ермак касается строительства Подольско-Воскресенского моста.

В частности, в 2016 году компания "ЭКО-СТРОЙ-ТРЕЙД", в которой конечными бенефициарами являются Комарницкий, Сергей Кучер и Максим Микитась, через подставное лицо выиграла тендер на строительство части Подольско-Воскресенского моста.

В то же время, к управлению этим предприятием имеют отношение сестра нардепа Юлия Тищенко и ее муж Герман Блинов.

Кроме того, Комарницкий вместе с Аллой Шлапак были руководителями избирательного штаба Николая Тищенко в 2019 году.

Нардеп утверждает, что "ЭКО-СТРОЙ-ТРЕЙД" является прокладкой – не имеет своих строительных мощностей и сотрудников, привлекает на все работы субподрядные организации с обязательным "откатом".

"Только за период с 01.08.2019 по 30.04.2020 на предприятие из городского бюджета перечислено 1,167 млрд грн. По имеющейся информации, с субподрядчиков за этот же период было собрано 318 млн грн "черного нала", – заявил он.

По мнению нардепа, после прихода Ермака к власти, все дела по Комарницкого замяли, а он стал полноправным "смотрящим" в столице.

Лерос также указал список фирм, через которые работает "смотрящий":

ООО "ЭКО-БУД-ТРЕЙД",

ООО "Адамант Инвест",

ООО "Центр развития экономики и права",

ПАО "Всеукраинский научно-исследовательский институт аналитического приборостроения",

ООО "Варда",

ООО "Форма",

ООО "Скайбуд",

ООО "Проектная организация "Укрбуд".

По его словам, сейчас Комарницкий курирует строительную отрасль, землю, архитектуру, медицину, энергетические предприятия.

К своему он прикрепил "один из 50 документов Комарницкого за ГП "Украинская студия хроникально-документальных фильмов". Лерос утверждает, что "был удивлен тем, кто стоит за дерибаном киностудии, но стало ясно почему так суетился Тищенко по этому вопросу в Комитете".

29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видеозаписи, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников.

Президент Владимир Зеленский 20 мая заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений. Сотрудник СБУ Сергей Шумский и юрист Дмитрий Штанько, которые фигурировали на записях, заявили, что 5 апреля дали показания в НАБУ о фактах мошенничества и коррупции со стороны братьев Ермаков. Штанько утверждал, что встреча с Ермаком-младшим стоила соискателям госдолжностей до $20 тыс.

13 мая стало известно, что дело передали для досудебного расследования в Службу безопасности Украины.

В деле о записях собеседований, которые брат помощника президента Украины, а ныне – главы Офиса президента Андрея Ермака Денис проводил с претендентами на государственные должности, переданном в Национальную полицию, не обнаружено коррупционной составляющей.

В интервью НВ, которое опубликовали 28 мая, глава САП Назар Холодницкий заявил, что прокуроры "поняли": Шумский и Штанько врут. САП отказалась от расследования.