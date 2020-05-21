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Лерос требует ответить, что было в коробках от "смотрящего" Комарницкого, которые Тищенко занес в ОП

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал поминутную раскладку перемещений бывшего киевского чиновника Дениса Комарницкого, нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко и советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

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Гео Лерос: Киевская ОПГ уходит корнями в Офис президента
Гео Лерос: Киевская ОПГ уходит корнями в Офис президента
Фото: Geo Leros / Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос направил обращения чиновникам и правоохранителям по поводу информации о влиянии Дениса Комарницкого, которого называет "смотрящим", на руководство Киевской городской государственной администрации. Также Лерос требует объяснить связи Комарницкого с Офисом президента. Об этом парламентарий написал на своей странице в Facebook.

"Как я рассказывал ранее, киевская ОПГ уходит корнями в Офис президента и [глава ОП Андрей] Ермак свои указания передает "смотрящему" за Киевом Комарницкому. Старший по Киеву – [нардеп от "Слуги народа" Николай] Тищенко, который со своей сестрой Юлией и ее мужем Германом отвечает за инфраструктурные стройки в столице. Указания Комарницкий получает и через Михаила Подоляка, советника главы Офиса президента, которого я называю ответственным за цензуру в СМИ, желтые статьи, черный пиар и другую нечисть, которая выходит из 383-го кабинета ОП", – сообщил Лерос.

В подтверждение своих слов он выложил "два дня из жизни этих животных" – поминутную раскладку перемещений упомянутых лиц.

По его словам, 11 апреля в 13.35 из коттеджного городка "Клим" в Козине, где живет Комарницкий, выехал автомобиль Toyota Camry с номером АА 2030 КА, на пассажирском сиденье которого находился Комарницкий.

"Кстати, именно из этого авто Тищенко носил коробки прямо в Офис президента", – написал нардеп.

"В 13.44 они заехали на парковку ресторана Fabius на Столичке, где из автомобиля вышел Комарницкий и встретился с Подоляком. Они вошли во внутренний двор, где, похоже, "поболтали о высоком". В 14.43 Комарницкий и Подоляк вышли из ресторана и разъехались по домам", – рассказал Лерос.

Он подчеркнул, что подобные встречи проходят регулярно и 8 мая одновременно в киевском бизнес-центре IQ оказались Подоляк, Тищенко и Комарницкий.

"Автомобиль с Комарницким в 14.15 заехал в подземный паркинг бизнес-центра IQ, где предположительно находится офис Комарницкого. В 16.20 возле выезда из подземного паркинга IQ был замечен автомобиль Range Rover АА 0614 ОО, которым пользуется Подоляк. В 16.59 в паркинг въехал Mercedes Benz S 400 черного цвета АА 9911 КМ (зарегистрирован 23.08.2019 на имя Тищенко Н.Н.). Он покинул бизнес-центр в 20.10. В 20.34 из подземного паркинга выехал автомобиль с Комарницким", – описал события парламентарий.

Народный депутат также отметил, что направил запросы в правоохранительные органы по поводу записи телефонного разговора замглавы КГГА Вячеслава Непопа с Комарницким, где попросил дать оценку роли "смотрящего" в Киеве, а также запрос по поводу передачи коробок из авто Комарницкого в Офис президента.

"Удивляет отсутствие реакции [мэра Киева Виталия] Кличко, будто такие разговоры с его подчиненным и признаки коррупционных договорняков, которые видно на фото, являются нормальным порядком вещей в столице. Также обратился к Ермаку, чтоб он потрудился объяснить, что в "черных ящиках", которые, как в игре "Поле чудес", внесли предположительно ему в кабинет в Офисе президента Украины. К нему же отправил запрос по поводу встреч его советника Подоляка с теневым куратором столицы Комарницким", – заключил Гео Лерос.

https://www.facebook.com/geo.ya.1/posts/2949821388388304

Фотографии, как водитель экс-главы фракции "Блок Леонида Черновецкого" в Киевсовете Дениса Комарницкого передал Тищенко возле здания Офиса президента несколько коробок и пакет были опубликованы 7 мая в анонимном Telegram-канале "Джокер".

Этот же канал 6 мая опубликовал запись разговора Комарницкого с Непопом,

Теги: коррупция, КГГА, Гео Лерос, Николай Тищенко, Вячеслав Непоп, Денис Комарницкий, Михаил Подоляк
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