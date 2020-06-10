Лерос: Ермак рассказывает всем, что мне – хана

Нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос считает действия главы Офиса президента Украины Андрея Ермака свидетельствующими, что тот занимается незаконным сбором информации.

Лерос утверждает, что Ермак вспоминает о нем "систематически" Фото: Geo Leros / Facebook

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Гео Лерос заявил, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обещает, что нардепу будет "хана". Об этом Лерос сообщил "Цензор.НЕТ" в интервью, которое было опубликовано 9 июня.

Об этом он сказал, комментируя историю с обнародованием видеозаписей, на которых брат Ермака Денис якобы проводит собеседования с кандидатами на государственные должности.

Журналист задал вопрос, передавали ли "приветы" участники этой истории.

"Да, Ермак – систематически. Когда встречается с моими знакомыми, коллегами, он по поводу и без повода вспоминает меня. И как бы между прочим всегда рассказывает, что у него на меня – вотакенная огромная папка дел. И все – мне хана! Тем самым он подтверждает, что, будучи канцеляром Офиса президента, занимается незаконным сбором информации", – ответил нардеп.

Лерос утверждает, что Ермак, по его данным, планирует совершить "какую-то провокацию или даже хуже".

29 марта Лерос обнародовал видеозаписи, на которых Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения людей на государственные должности.

Андрей Ермак пригрозил Леросу расследованием. Его брат назвал записи "нарезкой" и делом рук мошенников.

Президент Владимир Зеленский 20 мая заявил, что этими записями хотели шантажировать его.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений. Сотрудник СБУ Сергей Шумский и юрист Дмитрий Штанько, которые фигурировали на записях, заявили, что 5 апреля дали показания в Национальном антикоррупционном бюро о фактах мошенничества и коррупции со стороны братьев Ермаков. Штанько утверждал, что встреча с Ермаком-младшим стоила соискателям госдолжностей до $20 тыс.

13 мая стало известно, что дело передали для досудебного расследования в Службу безопасности Украины.

В деле о записях собеседований, которые брат Андрея Ермака Денис проводил с претендентами на государственные должности, переданном в Национальную полицию, не обнаружено коррупционной составляющей.

В интервью НВ, которое опубликовали 28 мая, глава САП Назар Холодницкий заявил, что прокуроры "поняли": Шумский и Штанько врут. САП отказалась от расследования.