Меру пресечения Стерненко изберут 12 июня

Служба безопасности Украины будет ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте для активиста Сергея Стерненко, подозреваемого в совершении умышленного убийства.

Стерненко попросил поддержать его на судебном заседании Фото: EPA

Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко, подозреваемому в совершении умышленного убийства, состоится 12 июня. Об этом в Facebook сообщил сам Стерненко.

"Заседание по избранию меры пресечения назначено на завтра [12 июня] на 14.00 в Шевченковском райсуде Киева", – написал активист.

По его словам, председательствовать на заседании будет судья Владимир Бугиль.

Стерненко призвал сторонников прийти в Шевченковский суд и поддержать его.

24 мая 2018 года на Стерненко напали двое мужчин. В результате нападения активист получил повреждение руки и ушиб головы. При этом он нанес одному из нападавших, Ивану Кузнецову, смертельный удар ножом в живот. Второй нападавший, Александр Исайкул, убежал.

В середине мая 2020 года следствие признало Стерненко потерпевшим по делу о нападении на него.

11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. В спецслужбе утверждают, что активист гнался за нападавшим, поэтому его действия не могут быть квалифицированы как самооборона.

Адвокат Стерненко Маси Найем сообщал, что СБУ будет ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте для активиста.