МВФ обнародовал меморандум о сотрудничестве с Украиной

Выполнение положений меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ даст Киеву возможность до конца действия программы stand-by получить еще $2,9 млрд, отметили в украинском Минфине.

Программа stand-by на $5,5 млрд была утверждена советом директоров МВФ 9 июня Фото: depositphotos.com

Международный валютный фонд 11 июня опубликовал меморандум о сотрудничестве с Украиной в рамках 18-месячной программы stand-by. На сайте украинского Министерства финансов обнародованы перевод документа на украинский язык, а также письмо о намерении, направленное властями Украины директору МВФ Кристалине Георгиевой.

"Выполнение положений меморандума даст возможность до конца действия программы получить оставшиеся средства от МВФ ($2,9 млрд), которые должны обеспечить макроэкономическую и финансовую стабильность", – заявили в Минфине.

МУЛЬТИМЕДИА

Скан-копия письма о намерениях и меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ. Документ: mof.gov.ua

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Фонд не выдвигал дополнительных условий для получения второго транша.

10 июня представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован заявил, что МВФ уже направил Украине первый транш кредита в размере $2,1 млрд.