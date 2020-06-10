Кабмин подпишет меморандум с "зелеными" инвесторами и сэкономит государству €2 млрд – Шмыгаль

Правительство вело длительные переговоры с инвесторами, чтобы прийти к решению, которое сможет полноценно решить проблемы отрасли, отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль: Украине удастся избежать международных арбитражей и сохранить свою репутацию перед иностранными инвесторами Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров Украины подготовил проект меморандума с "зелеными" инвесторами по изменению условий господдержки отрасли возобновляемой энергетики, что позволит государству сэкономить более €2 млрд до 2030 года. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Этот меморандум даст экономию конкретно для Украины ежегодно 6 млрд грн уже с этого года. За период до 2030 года это более €2 млрд экономии для государства Украина в сотрудничестве с инвесторами в "зеленую" энергетику", – заявил Шмыгаль.

По его словам, правительство вело длительные переговоры с инвесторами, чтобы прийти к решению, которое сможет полноценно решить проблемы отрасли.

"Украине удастся избежать международных арбитражей и сохранить свою репутацию перед иностранными инвесторами", – добавил Шмыгаль.

Врио министра энергетики Ольга Буславец рассказала, что проект меморандума предусматривает снижение "зеленого" тарифа для солнечных станций на 15%, для ветровых станций – на 7,5%, усиление ответственности за небалансы, а также остановку предоставления "зеленого" тарифа для солнечных станций, которые будут построены с 1 июля текущего года.

Как отметил Шмыгаль, правительство поддерживает развитие "зеленой" энергетики, в т.ч. солнечной, однако с 1 июля все солнечные станции будут получать господдержку исключительно в результате "зеленых" аукционов.

"Все условия позволят сохранить за государством инвестиционно привлекательный имидж и статус государства как надежного партнера", – добавила Буславец.

По ее словам, подписание меморандума также позволит решить проблему задолженности перед предприятиями, которая достигает 14 млрд грн. Буславец попросила у главы правительства один день на доработку проекта меморандума.

В начале июня СМИ опубликовали переписку депутатов фракции "Слуга народа" Андрея Жупанина и Андрея Геруса, которые с использованием ненормативной лексики обсуждали давление на "зеленых" инвесторов.

Шведско-украинский предприниматель, один из крупнейших инвесторов в "зеленую" энергетику (компания "Виндкрафт Украина") в Украине Карл Стурен сообщил, что "зеленая" генерация за последние четыре месяца не получила оплату за электроэнергию – долг составляет более 11 млрд грн, в отличие от других энергокомпаний, что иностранные инвесторы расценивают как политический заказ главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса. Об этом со ссылкой на сообщение пресс-службы Украинской ассоциации возобновляемой энергетики писало издание "Бизнес".

Соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявил, что Герус должен подать в отставку за действия, которые привели к кризису в энергоотрасли и доводят до банкротства "зеленую" энергетику.