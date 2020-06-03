СМИ опубликовали переписку Геруса и Жупанина об инвесторах: "Будете п...здячить зеленых"

Издание ТК Media опубликовало электронную переписку, в которой, как утверждают журналисты, участвовали нардепы от "Слуги народа" Андрей Герус и Андрей Жупанин. Вероятно, они обсуждали инвесторов в "зеленую" энергетику.

Переписка между нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом и его коллегой по фракции Андреем Жупаниным оказалась в распоряжении издания TK Media. Редакция утверждает, что видео общения удалось заснять журналисту Алексею Липовецкому.

Жупанин – член комитета по вопросам энергетики и услуг ЖКХ, который возглавляет Герус.

На опубликованных скринах абонент Андрей Жупанин пишет: "Бля, так ты же сам и поддержал. Вот ты любишь между каплями ходить. Ну тогда будете с Ефимовым и Совсун зеленых п...здячить, я проект по зеленым подписывать не буду".

Максим Ефимов – член депутатской группы "Довіра", Инна Совсун – нардеп от "Голоса".

Герус, как утверждает TK Media, отвечает: "Это я между капель? Тебе одна смска пришла, по мне немного другая ситуация или нет?"

После этого Жупанин пишет, что Герусу обещали одно, а потом "кинули". Герус отвечает, что это тема для отдельного разговора с лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией.

ВИДЕО

Видео: TK Media / YouTube

В Украине продолжается обсуждение вопроса ретроспективного снижения тарифов для инвесторов в "зеленую" энергетику. В публичной дискуссии участвуют как представители бизнеса, так и премьер-министр, а также иностранные дипломаты и бизнес-ассоциации.