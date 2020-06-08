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Украинская ассоциация возобновляемой энергетики призвала Геруса подать в отставку с должности главы энергетического комитета Рады

Глава энергетического комитета ВР, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус причастен к схемам в энергоотрасли и должен подать в отставку, заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

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Игорь Тынный: Это самое позорное и непрофессиональное руководство энергетическим комитетом в истории Украины вообще, наверное, за все годы
Игорь Тынный: Это самое позорное и непрофессиональное руководство энергетическим комитетом в истории Украины вообще, наверное, за все годы
Фото: my.ua

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус должен подать в отставку за действия, которые привели к кризису в энергоотрасли и доводят до банкротства "зеленую" энергетику. Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный 5 мая на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Мы видим в действиях регулятора НКРЭКУ признаки преступлений, мы подали несколько исков в суд и заявления о преступлении в полицию, Службу безопасности Украины и постараемся доказать, что искусственными методами по отношению к нам осуществляется неоплата для доведения отрасли до банкротства. В частности, сейчас расследуется дело, когда регулятор произвольно, не пользуясь прогнозом, который сделан "Укрэнерго", оператором систем распределения, при расчете ее тарифа в два раза занизил объемы электрической энергии, производимой нашей "зеленой" энергетикой. То есть им сказано было выработать столько-то миллионов кВт-ч, а они взяли и сделали этот прогноз меньше. Поэтому у "Гарантированного покупателя" сейчас в тарифе не хватает денег", – сказал Тынный.

Он считает, что к схемам в энергоотрасли причастен глава энергетического комитета ВР, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус, и подчеркнул, что он должен подать в отставку.

"Что касается господина Геруса, то он же у нас политик, он депутат, он сам своими руками ничего не делает, кроме того, что обещает нас отблагодарить, и все, что с этим связано. Поэтому это политически мотивированная история, мы искренне призываем к отставке его, потому что это самое позорное и непрофессиональное руководство энергетическим комитетом в истории Украины вообще наверное за все годы", – сказал Тынный.

29 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство находится на финальной стадии переговоров с инвесторами в сектор возобновляемой энергетики по решению вопроса "зеленого" тарифа.

Иностранные инвесторы, которые представляют более 10 стран, в письме к премьер-министру Украины заявили о готовности пойти на добровольное снижение "зеленых" тарифов, чтобы подписать меморандум о взаимопонимании и решить проблемы сектора ВИЭ, писал "Обозреватель".

Европейский банк реконструкции и развития, а также другие финансовые учреждения остановили финансирование "зеленых" проектов в Украине до момента подписания меморандума между иностранными инвесторами и государством, сообщил владелец компании "Виндкрафт Украина", шведский инвестор Карл Стурен.

Теги: Укрэнерго, НКРЭКУ, Андрей Герус, Гарантированный покупатель, зеленая энергетика, зеленый тариф, Игорь Тынный
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