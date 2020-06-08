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Герусу нужно создать комитет защиты ферросплавных заводов от энергетики – Кучеренко

Народный депутат от "Батьківщини", заместитель главы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в интересах Игоря Коломойского доводит государственные энергопредприятия до банкротства.

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Алексей Кучеренко: В результате энергоотрасль переживает сейчас самый масштабный кризис за время независимости
Алексей Кучеренко: В результате энергоотрасль переживает сейчас самый масштабный кризис за время независимости
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Нардепу от "Слуги народа", главе парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу надо создать комитет защиты ферросплавных заводов от энергетики, потому что он лоббирует интересы владельца этих заводов Игоря Коломойского, заявил в комментарии "ГОРДОН" народный депутат от "Батьківщини", замглавы комитета Алексей Кучеренко.

Он добавил, что Герус создает условия для коррупции и доводит государственные энергопредприятия до банкротства, в результате энергоотрасль переживает сейчас самый масштабный кризис за время независимости.

"Ни глава, ни большинство комитета не понимают реально ситуацию. Они играют. Они не понимают, что в энергетическом комплексе все связано. Что если где-то деньги воруют, то они потом не попадают или на шахты, или на урановые рудники, или в "Энергоатом"... Во главе с председателем мутится вот эти последние восемь месяцев эта вся энергетическая пандемия, это очень отрезвляет", – сказал Кучеренко.

По словам нардепа, защита Герусом интересов "отдельно взятого олигарха и его бизнеса" ни для кого не секрет.

"Они просто не в тот комитет попали. Я вижу, что им надо сделать какой-то отдельный комитет защиты ферросплавных заводов от энергетики, для лоббирования интересов", – заявил Кучеренко.

В апреле народный депутат от "Батьківщини", председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил в своем Facebook, что кризис в энергетике спровоцирован действиями Геруса. По словам депутата, Герус за полгода уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббировный им импорт российского угля и электроэнергии окончательно разрушил отечественный энергетический комплекс.

3 июня издание ТК Media опубликовало электронную переписку, в которой, как утверждают журналисты, участвовали нардепы от "Слуги народа" Андрей Герус и Андрей Жупанин. В переписке в нецензурных выражениях собеседники обсуждали инвесторов в "зеленую" энергетику, в частности Жупанин писал, что "п...здячить зеленых" нардепы будут без него.

Теги: коррупция, энергетика, Игорь Коломойский, Михаил Волынец, Энергоатом, Алексей Кучеренко, ферросплавы, Андрей Герус
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