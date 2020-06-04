В схемы Коломойского на "Центрэнерго" вошла государственная "Укрнафта" – расследование "Радіо Свобода"

По информации "Радіо Свобода" от источников в налоговой, в январе – мае 2020 года "Юнайтед Энерджи", связанная с бизнесменом Игорем Коломойским, продала государственному "Центрэнерго" по меньшей мере 22,6 млн км³ газа на общую сумму более 103 млн грн.

Журналисты отмечают, что компания "Юнайтед Энерджи" не занимается добычей газа, она его покупает у "Укрнафти" Фото: censor.net.ua

В коррупционных схемах бизнесмена Игоря Коломойского на государственном "Центрэнерго" была задействована еще одна государственная компания – "Укрнафта", которая недополучала почти треть средств за каждый кубометр поставленного через посредника газа. Об этом говорится в опубликованном 4 июня расследовании "Радіо Свобода".

Журналисты выяснили, что с января 2020 года новым поставщиком природного газа для "Центрэнерго" стала малоизвестная фирма ООО "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Коломойским.

Согласно информации от источников в налоговой, в январе – мае 2020 года "Юнайтед Энерджи" продало "Центрэнерго" по меньшей мере 22,6 млн м³ газа на общую сумму более 103 млн грн. Еще 14 млн грн госкомпания заплатила этой частной фирме за заказ мощностей. При этом журналисты отмечают, что компания "Юнайтед Энерджи" не занимается добычей газа, она его покупает у "Укрнафти", которую контролирует Коломойский.

"По данным источников на энергорынке, "Юнайтед Энерджи" продавало ресурс другой полугосударственной компании – "Укрнафти". Контрольный пакет акций "Укрнафти" принадлежит государству, но более 42% акций контролируют структуры, конечным бенефициаром которых является, в том числе, Игорь Коломойский", – отмечается в публикации.

Таким образом, государственная компания "Укрнафта" поставляет природный газ другой государственной компании – "Центрэнерго" – через посредника, частную фирму "Юнайтед Энерджи", причем "Центрэнерго" в результате этой схемы получает газ на 30–50% дороже.

"Согласно информации от источников из налоговой, в январе "Укрнафта" продала "Юнайтед Энердж" газ по цене 3,5–3,9 тыс. грн за 1 тыс. м³. В то же время, "Юнайтед Энерджи" поставила газ на "Центрэнерго" на 33–49% дороже – 5,2 тыс. грн за 1 тыс. м³. То есть "Укрнафта" недополучила минимум треть денег с каждой проданной через "Юнайтед Энерджи" тысячи кубометров газа", – заключают журналисты.

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи".



В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват" Коломойского. Структуры из орбиты Коломойского отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент – 1741 грн за тонну.



По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год компания закончила с 1,4 млрд грн прибыли.



В середине мая временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец раскритиковала действия ПАО "Центрэнерго", которое начало покупать и использовать на теплоэлектростанциях газ компании "Юнайтед Энерджи" вместо угля украинских шахт, писал портал Oilpoint.