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Противотанковые ежи и трактор. Коломойский "спрятал" офис государственного "Центрэнерго" под Киевом – СМИ

Пока Фонд государственного имущества, владеющий основной долей "Центрэнерго", через суды менял лояльное к бизнесмену Игорю Коломойскому руководство энергокомпании, "Центрэнерго" успело уехать и забаррикадироваться, отмечают авторы сюжета Bihus.info.

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Главу компании сменили 29 мая
Главу компании сменили 29 мая
Скриншот: BIHUS info / YouTube

Бизнесмен Игорь Коломойский "спрятал" весь административный персонал офиса государственной компании "Центрэнерго" после того, как государство попыталось вернуть контроль над предприятием. Об этом 30 мая сообщили журналисты проекта Bihus.info.

Охрана в киевском офисе сообщила о том, что руководство "Центрэнерго" переехало в Козин под Киевом. Журналисты нашли компанию в лесу, а дорога к ней была перегорожена трактором. Оказалось, что компанию вывезли в санаторий, который обслуживал ее работников. Внешне территория похожа на базу отдыха, однако по периметру обтянута колючей проволокой.

Фонд государственного имущества, владеющий основной долей "Центрэнерго", вместе с экс-премьером Алексеем Гончаруком начал смену лояльного к Коломойскому руководства энергокомпании, однако, пока этот процесс шел в судах, "Центрэнерго" успело уехать и забаррикадироваться, отмечают авторы сюжета.

Трактор, как они говорят, – это не только способ маскировать дорогу, а символ того, "как Игорь Коломойский пытался защитить госпредприятие от государства".

ВИДЕО
Видео: BIHUS info / YouTube

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда".

Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдер "Юнайтед Энерджи".

В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват" Коломойского. Структуры с орбиты Коломойского отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент – 1741 грн за тонну.

По итогам 2019-го убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год компания закончила с 1,4 млрд грн прибыли.

В середине мая временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец раскритиковала действия ПАО "Центрэнерго", которое начало покупать и использовать на теплоэлектростанциях газ компании "Юнайтед Энерджи" вместо угля украинских шахт, писал портал Oilpoint.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая заявил, что "Центрэнерго" готовится к приватизации. "Многое говорят о "Центрэнерго". Оно будет готовиться тоже к приватизации. Фонд госимущества этим занимается. У них есть четкий план", – сказал глава государства.

Теги: Игорь Коломойский, Центрэнерго, Козин
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