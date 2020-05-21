Нардеп Михаил Бондарь потребовал от Фонда госимущества раскрыть убытки "Центрэнерго" от схем Коломойского

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондарь заявил, что украинцы должны знать цифру, "сколько каждый из нас будет вынужден заплатить за долги госкомпании, созданные олигархом Игорем Коломойским".

Михаил Бондарь: В государственной компании, которую уже почти год грабит Коломойский, по разным подсчетам, от 5 до 10 млрд долгов Фото: Бондар Михайло / Facebook

Правительство и Фонд госимущества должны провести финансовый аудит компании "Центрэнерго" и обнародовать размер убытков госпредприятия от схем бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом написал народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность", член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Михаил Бондарь на своей странице в Facebook.

"Зеленский говорит, что Фонд госимущества будет приватизировать "Центрэнерго". Как же они это будут делать, когда в государственной компании, которую уже почти год грабит Коломойский, по разным подсчетам, от 5 до 10 млрд долгов. Там убытков уже больше ее стоимости. Вот уже эксперты правительства ФРГ пишут о почти миллиарде убытков только из-за занижения цены электроэнергии для заводов и трейдеров Коломойского", – написал Бондарь.

Он отметил, что неоднократно обращался к антикоррупционным органам с требованием приостановить действие схем Коломойского на госпредприятии, однако от НАБУ и САП не было никакой реакции. Поэтому теперь депутат требует от правительства и Фонда госимущества провести финансовый аудит "Центрэнерго".

"Требую от Фонда госимущества и Кабмина провести финансовую проверку "Центрэнерго". Мы должны знать цифру, сколько каждый из нас будет вынужден заплатить за долги госкомпании, созданные олигархом", – отметил нардеп.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая сообщил, что "Центрэнерго" готовится к приватизации.

В конце февраля ZN.UA писало, что "Центрэнерго" стало убыточным, его убытки по итогам 2019 года могут составить 2,5 млрд грн. "Смотрящие" Коломойского, которого связывают с менеджментом компании, якобы разработали несколько схем по поставкам угля и по электроэнергии, отмечали журналисты.

"Главком" писал, что Коломойский контролирует поставки газа на ТЭС .

В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец и Бондарь призвали премьера и врио министра энергетики разобраться с закупками энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

Бондарь отмечал, что "Центрэнерго" закупает уголь у компании "Нефть Форс" по цене 2,7 тыс. грн за тонну без учета стоимости доставки, это на 40% выше, чем по формуле "Роттердам плюс", а электроэнергию продает предприятиям Коломойского по цене 1,3 грн за кВт-ч – ниже себестоимости, которая составляет 1,9 грн за кВт-ч. В итоге за первое полугодие "Центрэнерго" получила убытки на 1,2 млрд грн, отметил он.

По информации Волынца, "Центрэнерго" получило и использовало уголь на 470 млн грн, однако отказывается оплатить поставки.

По оценкам проекта правительства ФРГ Low Carbon Ukraine (LCU), "Центрэнерго" недополучила 847 млн грн дохода от продажи электроэнергии из-за ее поставок по заниженным ценам предприятиям, "Главком" пишет, что эти предприятия связаны с Коломойским.