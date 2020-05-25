Фонд госимущества заминировали из-за смены руководства "Центрэнерго" – глава ФГИ

Терроризм не сработал и суд отменил постановление, которым было заблокировано назначение нового директора "Центрэнерго", заявил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Дмитрий Сенниченко: Такая активная террористическая деятельность связана с "Центрэнерго" и процессом по изменению его руководства Фото: Dmitry Sennychenko / Facebook

Шестой апелляционный суд и Фонд госимущества заминировали, чтобы не допустить смены руководства "Центрэнерго". Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, пишет ведомство на своей странице в Facebook.

"Когда в один день Шестой Апелляционный суд получает сообщение о минировании (а именно это произошло сегодня), и одновременно Фонд госимущества также получает сообщение о минировании, очевидно, такая активная террористическая деятельность связана с "Центрэнерго" и процессом по изменению его руководства, который должен был сегодня пройти", – написал Сенниченко.

Он также сообщил, что Апелляционный суд продолжил работу после завершения проверки помещения правоохранителями и отменил постановление, которым было заблокировано назначение нового руководителя "Центрэнерго".

"Суд оперативно продолжил работу и принял долгожданное решение. Отменено постановление, которым было заблокировано назначение нового директора "Центрэнерго". Терроризм не сработал", – написал Сенниченко и отметил, что сотрудники Фонда госимущества также готовы продолжить работать после завершения работы правоохранителей по проверке.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая сообщил, что "Центрэнерго" готовится к приватизации.

В конце февраля ZN.UA писало, что "Центрэнерго" стало убыточным, его убытки по итогам 2019 года могут составить 2,5 млрд грн. "Смотрящие" бизнесмена Игоря Коломойского, которого связывают с менеджментом компании, якобы разработали несколько схем по поставкам угля и по электроэнергии, отмечали журналисты.

"Главком" писал, что Коломойский контролирует поставки газа на ТЭС .

В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец и Бондарь призвали премьера и врио министра энергетики разобраться с закупками энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

Бондарь отмечал, что "Центрэнерго" закупает уголь у компании "Нефть Форс" по цене 2,7 тыс. грн за тонну без учета стоимости доставки, это на 40% выше, чем по формуле "Роттердам плюс", а электроэнергию продает предприятиям Коломойского по цене 1,3 грн за кВт-ч – ниже себестоимости, которая составляет 1,9 грн за кВт-ч. В итоге за первое полугодие "Центрэнерго" получила убытки на 1,2 млрд грн, отметил он.

По информации Волынца, "Центрэнерго" получило и использовало уголь на 470 млн грн, однако отказывается оплатить поставки.

По оценкам проекта правительства ФРГ Low Carbon Ukraine (LCU), "Центрэнерго" недополучила 847 млн грн дохода от продажи электроэнергии из-за ее поставок по заниженным ценам предприятиям, "Главком" пишет, что эти предприятия связаны с Коломойским.