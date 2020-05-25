Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Фонд госимущества заминировали из-за смены руководства "Центрэнерго" – глава ФГИ

Терроризм не сработал и суд отменил постановление, которым было заблокировано назначение нового директора "Центрэнерго", заявил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

Дмитрий Сенниченко: Такая активная террористическая деятельность связана с "Центрэнерго" и процессом по изменению его руководства
Дмитрий Сенниченко: Такая активная террористическая деятельность связана с "Центрэнерго" и процессом по изменению его руководства
Фото: Dmitry Sennychenko / Facebook

Шестой апелляционный суд и Фонд госимущества заминировали, чтобы не допустить смены руководства "Центрэнерго". Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, пишет ведомство на своей странице в Facebook.

"Когда в один день Шестой Апелляционный суд получает сообщение о минировании (а именно это произошло сегодня), и одновременно Фонд госимущества также получает сообщение о минировании, очевидно, такая активная террористическая деятельность связана с "Центрэнерго" и процессом по изменению его руководства, который должен был сегодня пройти", – написал Сенниченко.

Он также сообщил, что Апелляционный суд продолжил работу после завершения проверки помещения правоохранителями и отменил постановление, которым было заблокировано назначение нового руководителя "Центрэнерго".

"Суд оперативно продолжил работу и принял долгожданное решение. Отменено постановление, которым было заблокировано назначение нового директора "Центрэнерго". Терроризм не сработал", – написал Сенниченко и отметил, что сотрудники Фонда госимущества также готовы продолжить работать после завершения работы правоохранителей по проверке.

https://www.facebook.com/spfu.gov.ua/posts/3155363861152709

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая сообщил, что "Центрэнерго" готовится к приватизации.

В конце февраля ZN.UA писало, что "Центрэнерго" стало убыточным, его убытки по итогам 2019 года могут составить 2,5 млрд грн. "Смотрящие" бизнесмена Игоря Коломойского, которого связывают с менеджментом компании, якобы разработали несколько схем по поставкам угля и по электроэнергии, отмечали журналисты.

"Главком" писал, что Коломойский контролирует поставки газа на ТЭС .

В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец и Бондарь призвали премьера и врио министра энергетики разобраться с закупками энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

Бондарь отмечал, что "Центрэнерго" закупает уголь у компании "Нефть Форс" по цене 2,7 тыс. грн за тонну без учета стоимости доставки, это на 40% выше, чем по формуле "Роттердам плюс", а электроэнергию продает предприятиям Коломойского по цене 1,3 грн за кВт-ч – ниже себестоимости, которая составляет 1,9 грн за кВт-ч. В итоге за первое полугодие "Центрэнерго" получила убытки на 1,2 млрд грн, отметил он.

По информации Волынца, "Центрэнерго" получило и использовало уголь на 470 млн грн, однако отказывается оплатить поставки.

По оценкам проекта правительства ФРГ Low Carbon Ukraine (LCU), "Центрэнерго" недополучила 847 млн грн дохода от продажи электроэнергии из-за ее поставок по заниженным ценам предприятиям, "Главком" пишет, что эти предприятия связаны с Коломойским.

Теги: Фонд госимущества, минирование, Центрэнерго, Апелляционный суд, Дмитрий Сенниченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"На это можно смотреть бесконечно". Комаровский показал в небе крокодила
"На это можно смотреть бесконечно". Комаровский показал в небе крокодила
"Старик, ты крут". 82-летний Хопкинс записал импровизацию на фортепиано
"Старик, ты крут". 82-летний Хопкинс записал импровизацию на фортепиано
  "Гарного дня!" Участник команды Monatik Асафатов выпустил новую песню. Видео
  "Гарного дня!" Участник команды Monatik Асафатов выпустил новую песню. Видео
Гитарист Queen Брайан Мэй госпитализирован с сердечным приступом
Гитарист Queen Брайан Мэй госпитализирован с сердечным приступом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS