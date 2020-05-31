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Фонд госимущества объявил о возвращении "Центрэнерго" под контроль Украинского государства

После многомесячной тяжбы Александр Корчинский был назначен и.о гендиректора энергетической компании "Центрэнерго". Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко назвал назначение "молниеносной операцией".

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Сенниченко: Предыдущее руководство "Центрэнерго" скрывало от нас данные аудита. У нас большие подозрения, что не все гладко
Сенниченко: Предыдущее руководство "Центрэнерго" скрывало от нас данные аудита. У нас большие подозрения, что не все гладко
Фото: Dmitry Sennychenko / Facebook

29 мая председатель Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко представил коллективу ПАО "Центрэнерго" нового исполняющего обязанности генерального директора предприятия Александра Корчинского, об этом сообщила пресс-служба фонда.

Ранее в тот же день наблюдательный совет "Центрэнерго" на заседании, которое проводилось в помещении ФГИУ, принял единогласное решение о прекращении обязанностей генерального директора Владимира Потапенко и назначении Корчинского и.о.

Сенниченко в своем Facebook назвал случившееся "молниеносной операцией".

"Мы вернули под контроль государства "Центрэнерго". Несмотря на все сопротивление: судебный троллинг, неоднократное минирование здания Фонда госимущества, давление на наблюдательный совет. Мы сделали выводы после прошлой неудачной попытки назначить нового руководителя компании и провели однодневную молниеносную операцию: решение суда, сбор наблюдательного совета, внесение изменений в реестр и представление нового руководителя "Центрэнерго" Александра Корчинского. Все это буквально за четыре – пять часов", – написал глава ФГИУ.

Он признал, что государство сегодня не имеет четкого представления о том, что происходило на предприятии.

"Предыдущее руководство "Центрэнерго" скрывало от нас данные аудита. Все, что у нас есть, – это большие подозрения, что не все гладко", – отметил Сенниченко.

По его словам, с 2004 года государство потеряло около 100 млрд грн из-за непрозрачного управления энергетической компанией.

https://www.facebook.com/dmitry.sennychenko/posts/3127754773913333

Единственную государственную энергогенерирующую компанию Украины дважды выставляли на приватизацию – в 2013-м и 2018 годах, оба раза безуспешно.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая сообщил, что "Центрэнерго" вновь готовится к приватизации.

В конце февраля ZN.UA писало, что "Центрэнерго" стало убыточным. "Главком" сообщал, что бизнесмен Игорь Коломойский контролирует схемы поставок газа на теплоэлектростанции.

В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват" Коломойского.

По оценкам проекта правительства ФРГ Low Carbon Ukraine (LCU), "Центрэнерго" недополучила 847 млн грн дохода от продажи электроэнергии из-за ее поставок по заниженным ценам ряду фирм; "Главком" утверждал, что эти предприятия связаны с Коломойским.

Кабинет Министров Украины 26 февраля 2020 года согласовал назначение Корчинского и.о. генерального директора ПАТ "Центрэнерго", но выполнение распоряжения блокировалось судами.

Теги: Игорь Коломойский, электроэнергия, Фонд госимущества, приватизация, Центрэнерго, Владимир Потапенко, Дмитрий Сенниченко, Александр Корчинский
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