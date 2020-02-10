Суд разблокировал приватизацию "Центрэнерго"

6 февраля Хозяйственный суд Киева удовлетворил ходатайство Фонда государственного имущества и разблокировал приватизацию "Центрэнерго". Об этом 10 февраля проинформировали в Фонде государственного имущества Украины.

Суд отменил постановление, в соответствии с которым запрещалось совершать любые действия для продажи этого предприятия.

Запрет проводить приватизацию компании 23 января наложил Хозяйственный суд Киева по иску компании "Укрдонинвест". Фонд госимущества в ответ подал ходатайство об отмене этого запрета.

"В феврале будут запущены процедуры подготовки к приватизации ряда очередных объектов большой приватизации", – добавили в Фонде госимущества.

21 января в Фонде госимущества сообщали что начали готовить процедуру приватизации "Центрэнерго", в частности отбор инвестиционного советника для приватизации.

"Центрэнерго" – одна из крупнейших энергогенерирующих госкомпаний Украины. В состав компании входят три тепловые электростанции (Углегорская, Змиевская и Трипольская ТЭС) суммарной мощностью 7660 МВт (около 14% от всеукраинского показателя).

7 марта 2018 года в Украине вступил в силу новый закон о приватизации. Документ предполагает распределение объектов разгосударствления на две группы: объекты большой и малой приватизации. Первые подлежат продаже на аукционе, условия которого устанавливает Кабинет Министров.

В первом полугодии 2019 года доходы от приватизации составили 300 млн грн (1,6% от плана). 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене списка запрещенных к приватизации госпредприятий. 5 ноября он поручил Минэкономразвития до 31 декабря передать ФГИУ на приватизацию 500 предприятий. 14 ноября в Министерстве экономического развития заявили, что в собственности государства должны остаться только 776 из 3643 предприятий.