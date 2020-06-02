"Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского – СМИ

Снижение расхода газового угля произошло в 2,2–2,5 раза, посчитали журналисты агентства ExPro, проанализировав данные Министерства энергетики. Ранее "Центрэнерго" начало покупать и использовать на теплоэлектростанциях газ компании "Юнайтед Энерджи", которую связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Фото: reform.energy

Теплоэлектростанции ПАО "Центрэнерго", которые начали покупать газ у компании Игоря Коломойского, за последние четыре недели снизили потребление угля в среднем в 2,5 раза – до 7,3 тыс. тонн в сутки. Об этом сообщает агентство ExPro со ссылкой на данные Министерства энергетики.

В начале мая – 4-го и 5 числа – общий расход газового угля Змиевской, Трипольской и Углегорской ТЭС, входящих в "Центрэнерго", составил 13,8 тыс. тонн и 16,1 тыс. тонн в сутки, а в первые два дня июня этот показатель уже составляет 5,4 тыс. тонн и 7,3 тыс. тонн в сутки, таким образом, снижение расхода газового угля произошло в 2,2–2,5 раза, посчитали журналисты.

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда".



Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи".



В августе прошлого года портал enkorr сообщал, что компания "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват" Коломойского. Структуры с орбиты Коломойского отгружали на "Центрэнерго" уголь по 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент – 1741 грн за тонну.



По итогам 2019-го убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год компания закончила с 1,4 млрд грн прибыли.



В середине мая временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец раскритиковала действия ПАО "Центрэнерго", которое начало покупать и использовать на теплоэлектростанциях газ компании "Юнайтед Энерджи" вместо угля украинских шахт, писал портал Oilpoint.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая заявил, что "Центрэнерго" готовится к приватизации. "Многое говорят о "Центрэнерго". Оно будет готовиться тоже к приватизации. Фонд госимущества этим занимается. У них есть четкий план", – сказал глава государства.

Как сообщили журналисты Bihus.info, Коломойский "спрятал" весь административный персонал офиса государственной компании "Центрэнерго" после того, как государство попыталось вернуть контроль над предприятием. Журналисты нашли компанию в лесу, а дорога к ней была перегорожена трактором. Оказалось, что компанию вывезли в санаторий, который обслуживал ее работников. Внешне территория похожа на базу отдыха, однако по периметру она обтянута колючей проволокой и обставлена противотанковыми баррикадами.