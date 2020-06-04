В Раде инициировали создание следственной комиссии из-за кризиса в украинской энергетике

Следственная комиссия будет расследовать причастность председателя комитета Рады по энергетике Андрея Геруса и должностных лиц Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг к кризису в энергетике Украины.

В "Батьківщині" заявили о совершении госизмены чиновниками, которые инициировали импорт электроэнергии из России Фото: depositphotos.com

Депутаты от фракции "Батьківщина" инициировали создание временной следственной комиссии при Верховной Раде, которая будет заниматься расследованием причин энергетического кризиса в стране. Об этом заявил член фракции Валентин Наливайченко во время брифинга 4 июня, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы инициируем и начинаем создание следственной комиссии в парламенте. Следственная комиссия по нашему настоянию будет расследовать, почему энергетика Украины оказалась сейчас в катастрофической ситуации. Есть конкретные лица, которые привели к этому кризису, конкретные топ-чиновники, в отношении которых мы будем требовать расследования и привлечения к ответственности", – отметил он.

Наливайченко уточнил, что комиссия будет расследовать причастность председателя комитета Рады по энергетике Андрея Геруса и должностных лиц Нацкомиссии по регулированию энергетики и комунальных услуг к этому кризису.

"Кроме того, у нас есть информация, имеющая признаки государственной измены этими лицами, поскольку они инициировали и незаконно протянули в прошлом году импорт электроэнергии из России, из компании, которая находится под международными санкциями. Руководитель этой компании – под персональными санкциями США", – добавил нардеп.

Нардеп от "Батьківщини" Алексей Кучеренко отметил, что речь идет об организации группы, которая на разных должностях обеспечила спекулянтам на энергорынке миллиардный заработок.

"Документы, которые мы же имеем, свидетельствуют, что эту схему покрывала Нацкомиссия по регулированию энергетики, покрывал своей бездеятельностью Антимонопольный комитет, и Служба безопасности Украины получала полную информацию об этом, но позволила схеме работать пять последних месяцев", – подчеркнул он.

Импорт электроэнергии из России стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", инициатором которого выступил Герус.

Экс-министр энергетики Иван Плачков заявил, что импорт электроэнергии из РФ является энергетической капитуляцией, а Кучеренко назвал "поправку Геруса" государственным преступлением.

Герус в ноябре 2019 года заявил, что покупка электроэнергии у России позволяет Украине экономить более 2 млрд грн в месяц.

5 марта 2020 года нардеп от "Батьківщини" Сергей Соболев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский признал ошибкой "поправку Геруса".

В конце мая депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что его коллеги-депутаты предоставили ему информацию о наличии многомиллионных коррупционных схем в электроэнергетике, в которых фигурирует Герус.