ДТЭК потребовал от НКРЭКУ расследовать манипуляции на рынке электроэнергии

В компании ДТЭК раскритиковали действия Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и обвинили ее сотрудников в непрофессионализме.

По мнению ДТЭК, искусственные ограничения производителей электроэнергии, ручное регулирование и вмешательство в работу энергорынка привели к "самому масштабному кризису в энергетике за всю историю независимой Украины" Фото: delo.ua

Энергетическая компания ДТЭК Рината Ахметова требует от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, провести "справедливое и публичное расследование фактов системных манипуляций на рынке электроэнергии, а также принятия решений для стабилизации ситуации в энергетике в интересах Украины и обеспечения энергобезопасности страны". Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня на сайте компании.

В ДТЭК отвергли обвинения со стороны комиссии и заявили, что манипуляции на рынке "на сутки вперед", искусственные цены на электроэнергию привели к угрозе срыва бесперебойной поставки электроэнергии, поэтому поставщики электроэнергии перешли к закупке у реальных производителей на рынке двухсторонних договоров, "минуя спекулянтов и торговцев воздухом".

В компании раскритиковали действия НКРЭКУ и обвинили ее сотрудников в непрофессионализме, который начался в 2019 году и оказывает негативное влияние на энергетическую отрасль страны. По мнению ДТЭК, искусственные ограничения производителей электроэнергии, ручное регулирование и вмешательство в работу энергорынка привели к "самому масштабному кризису в энергетике за всю историю независимой Украины".

"ДТЭК неоднократно обращал внимание на необходимость реакции НКРЭКУ на сложившуюся ситуацию и принятия оперативных мер по предотвращению манипуляций на рынке электрической энергии, которые заключаются в подаче участниками рынка заявок на продажу несуществующих объемов электроэнергии. Такие действия приводят к умышленному демпингу цен для получения неконкурентных преимуществ отдельными игроками рынка за счет государственных компаний. Именно по этой причине в мае 2020 года объем ценовых заявок, с ценой 55 коп. за кВт-ч, что ниже себестоимости производства всех генерирующих компаний, вырос в 16 раз – с 3 млн кВт-ч до 50 млн кВт-ч в сутки. Профицит предложенной электроэнергии и масштабные манипуляции с ценой и объемами заявок на продажу на рынке "на сутки вперед" при полном бездействии со стороны НКРЭКУ стали причинами искусственного снижения цены на электроэнергию", – говорится в сообщении.

26 мая глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус в связи с резким снижением спроса и цен на рынке электроэнергии попросил Службу безопасности и Антимонопольный комитет Украины расследовать "возможные манипулятивные действия участников рынка, которые, в частности, входят в вертикально интегрированную финансово-промышленную группу”, писало агентство "Интерфакс-Украина".

НКРЭКУ сегодня в своем Facebook обвинила ДТЭК в обвале цен на рынке электроэнергии.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко 27 мая сообщил, что его коллеги-депутаты предоставили ему информацию о наличии многомиллионных коррупционных схем в электроэнергетике.

"Среди организаторов схемы назывались известные фамилии: председателя парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса, члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко и владельца трейдинговой компании "НЭК" Александра Притыки", – перечислил он.