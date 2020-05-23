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"ДТЭК Нефтегаз" получил добычу углеводородов из уплотненных песчаников на глубине более 5 км

Благодаря методу гидроразрыва пластов компании удалось вернуть скважину в добывающий фонд.

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Успешное проведение ГРП позволит разрабатывать новые запасы газа, что сегодня стратегически важно для энергонезависимости Украины, подчеркнули в компании
Успешное проведение ГРП позволит разрабатывать новые запасы газа, что сегодня стратегически важно для энергонезависимости Украины, подчеркнули в компании
Фото: oilandgas.dtek.com

"ДТЭК Нефтегаз" успешно провела многостадийный гидравлический разрыв пластов (ГРП), получила промышленный приток газа и конденсата и таким образом вернула скважину в добывающий фонд, а также доказала запасы углеводородов в горизонте, который ранее промышленно не разрабатывался, сообщает пресс-служба компании.

"Особенность работ заключалась в том, что гидроразрыв проводился в пласте с низкой проницаемостью на глубине более 5000 м в условиях высоких давлений и температур. При этом была применена технология на основе синтетических полимеров, которая нашла широкое применение в мире для интенсификации трудноизвлекаемых запасов и имеет лучшие показатели остаточной проницаемости. В пласт было закачано более 1000 м³ жидкости при максимальных устьевых давлениях около 1000 атм. Работы проводились с привлечением самого большого флота ГРП в Украине общей мощностью 25 000 л.с.", – сказано в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что адаптацию технологии ГРП выполнили под руководством технологического центра "ДТЭК Нефтегаз".

"Учитывая комплекс сложных исходных геолого-технологических факторов в скважине, успешно выполнить гидравлическую программу разрыва пластов позволил системный подход к адаптации передовых технологий. К проведению ГРП были привлечены сотрудники многих подразделений "ДТЭК Нефтегаз", ведущие международные и украинские сервисные компании, а также профильные члены постоянно действующего экспертного совета", – сказал руководитель технологического центра компании Максим Дорохов.

В компании напомнили, что в созданный в прошлом году экспертный совет, который призван внедрять лучшие мировые практики, привлекли 13 международных экспертов.

"Реализованная программа ГРП показывает возможность и эффективность выполнения подобных работ на глубинах более 5000 м в условиях высоких давлений и температур. Это позволит проводить разработку новых трудноизвлекаемых запасов, что сегодня стратегически важно для увеличения добычи газа и достижения энергонезависимости Украины", – подчеркнул директор по добыче и переработке углеводородов "ДТЭК Нефтегаз" Алексей Раптанов.

Теги: ДТЭК, газодобыча, технологии, углеводороды
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