Пинчук продает газовый бизнес – СМИ

Хотя в окружении украинского бизнесмена Виктора Пинчука не подтверждают факт выставления на продажу газодобывающей компании Geo Alliance, источники "Экономической правды" утверждают, что речь идет о продаже 100% газового бизнеса и уходе с украинского рынка крупнейшего мирового трейдера углеводородов, компании Vitol.

Geo Alliance эксплуатирует только четыре из 16 своих участков Фото: geo-alliance.com.ua

Украинский бизнесмен Виктор Пинчук и его партнер, британский миллиардер Иэн Тейлор готовятся продать свой совместный бизнес – газодобывающую компанию Geo Alliance. Об этом со ссылкой на источники 3 февраля написало издание "Экономическая правда".

Тейлор является главой правления нидерландской группы Vitol, крупнейшего мирового трейдера углеводородов, поэтому его выход с украинского рынка станет негативным сигналом потенциальным инвесторам Украины, считают собеседники издания. Кроме того, сообщения о продаже Geo Alliance символизируют "очередной виток кризиса в отечественной газодобывающей отрасли", говорится в публикации.

Структуры Пинчука имеют право на разработку 16 украинских месторождений. Из них 10 разрешений были получены вне конкурса; это произошло в 2004 году, за несколько месяцев до окончания президентской каденции Леонида Кучмы, тестя бизнесмена.

В 2012 году в газовом бизнесе Пинчука появился партнер: 25% акций Geo Alliance выкупил Vitol. В 2017 году нидерландский трейдер нарастил свою долю в Geo Alliance до 50%.

Один из бизнес-партнеров Пинчука, который пожелал остаться неназванным, в разговоре с "Экономической правдой" опроверг информацию о продаже Geo Alliance. По его словам, эту информацию он "получил из первых уст".

Однако источник издания настаивает на верности своей информации и приводит три аргумента.

Первый – решение о продаже Geo Alliance рассматривается Пинчуком параллельно с продажей другого "неключевого" бизнеса – банка "Кредит Днепр".

Второй – Geo Alliance продается по согласованию с Vitol. Таким образом, речь идет о продаже 100% газового бизнеса партнеров.

Третий – активы Geo Alliance оценили в $300 млн, но в Vitol, как и на всем отечественном рынке, эту цену считают завышенной. Поэтому группа Пинчука EastOne сейчас "накачивает" газовый бизнес новыми активами.

"За годы сотрудничества с группой Пинчука команда Тейлора четко поняла, с чем имеет дело: на месторождениях Geo Alliance было пробурено несколько глубоких скважин, но запасы оказались незначительными. Поэтому значительная часть месторождений Geo Alliance балансирует на грани рентабельности. По этой же причине Geo Alliance эксплуатирует только четыре из 16 участков", – отмечает "Экономическая правда".

Кроме того, источник издания подчеркнул, что несмотря на давние личные контакты Пинчука и Тейлора, в Vitol понимают, что Geo Alliance периодически генерирует проблемы, основная часть которых связана с непрозрачным этапом формирования портфеля активов. Несколько эпизодов отчуждения имущества в пользу газовых структур Пинчука расследовались Генеральной прокуратурой Украины.

Официальных комментариев от компании Geo Alliance пока не последовало.