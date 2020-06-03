Европейское Энергосообщество поддержало позицию ДТЭК о неправомерности взимания платы за передачу при экспорте электроэнергии

Рекомендации ЕЭС полностью совпадают с позицией ДТЭК о несоответствии европейскому законодательству и международным обязательствам Украины требований НКРЭКУ оплачивать тариф на передачу при экспорте электроэнергии, заявили в компании.

Текущий тариф на передачу электроэнергии не должен применяться к экспортным и импортным операциям, говорится в заключении ЕЭС Фото: depositphotos.com

Секретариат Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) в документе "Украина: тариф на передачу и диспетчеризацию электроэнергии по тарифам на экспорт и импорт" (*.pdf) предоставил разъяснения и рекомендации по поводу оплаты тарифов на передачу электроэнергии экспортерами.

Рекомендации ЕЭС полностью совпадают с позицией ДТЭК о несоответствии требований регулятора оплачивать тариф на передачу при экспорте электроэнергии европейскому законодательству и международным обязательствам Украины. Об этом говорится в заявлении компании.

"Мы продолжаем в судебном порядке отстаивать неправомерность начислений тарифа на передачу на экспорт. Секретариат Европейского энергосообщества однозначно указал на неправомерность применения тарифа на передачу для компаний-экспортеров. Такое решение регулятора, по моему мнению, является откровенной дискриминацией компаний-экспортеров. Надеюсь, что мотивированное мнение секретариата ЕЭС станет основой для просмотра регулятором ошибочных решений", – отметил генеральный директор D.Trading Виталий Бутенко.

По его словам, регулятор, который обеспечивает евроинтеграцию украинской энергосистемы, должен руководствоваться общепринятыми европейскими нормами и правилами. Бутенко отметил, что ДТЭК всегда работает в строгом соответствии с законодательством Украины и оплачивает тариф оператора системы передачи в соответствии со всеми действующими требованиями.

В частности, в выводах секретариата ЕЭС говорится, что решение регулятора противоречит статье 41 договора об Энергетическом сообществе, который предусматривает, что таможенные пошлины и количественные ограничения на импорт и экспорт электроэнергии и все мероприятия, которые имеют равнозначный эффект, запрещены.

"Текущий тариф на передачу электроэнергии не должен применяться к экспортным и импортных операциям, так как это приводит к завышению цены не отвечает Соглашению об ассоциации", – говорится в заключении ЕЭС.

Согласно прецедентному праву Европейского суда, этот запрет также распространяется на все мероприятия, противоречащие принципам свободной торговли. В частности, в документе приводится пример Словакии. В аналогичной ситуации несколько лет назад Европейский суд принял решение о том, что любые дополнительные материальные затраты, даже незначительные, на экспортируемые товары является препятствием для их движения.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в феврале 2020 года обязала экспортеров оплачивать тариф на передачу при экспорте электроэнергии по той же ставке, что и для внутреннего потребления и выработки. Соответствующие изменения были внесены в кодекс системы передачи. Данная норма, по мнению ДТЭК, снижает конкурентоспособность национальных производителей электроэнергии. Поэтому компания "ДТЭК Западэнерго" оспорила это решение в суде.