НКРЭКУ обвинила ДТЭК Ахметова в искусственном обвале цен на электроэнергию

В биржевом сегменте рынка электроэнергии (рынок "на сутки вперед") наблюдаются манипуляции, приводящие к обвалу стоимости электроэнергии. Об этом 29 мая заявила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
В комиссии считают, что падение цен "носит явно искусственный характер", поскольку не отражает фактического спроса и предложения в энергосистеме Украины. Регулятор заявил, что к этому причастен холдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.
"Комиссия проанализировала ситуацию и пришла к выводу, что такой ценовой провал на рынке был вызван действиями группы компаний ДТЭК путем существенного сокращения закупки электроэнергии на рынке "на сутки вперед", – отметили в НКРЭКУ.
В комиссии также заявили, что в СМИ началась информационная кампания по дискредитации действий регулятора: именно его обвиняют в обвале цен и кризисе в энергетике.
"Четко прослеживается черная пиар-кампания относительно отдельных членов НКРЭКУ, которая носит откровенно заказной характер, а обвинения, которые выражают отдельные политики и "эксперты", является откровенной клеветой. В частности, относительно действий члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко, который занимает профессиональную и сбалансированную позицию, но которая может не устраивать некоторых участников рынка", – сказано в заявлении регулятора.
НКРЭКУ сообщила, что на следующем заседании планирует установить минимальные цены на рынке "на сутки вперед" на уровне 980 грн/МВт-ч в дневной период и 567 грн/МВт-ч – в ночной. Это, считают в комиссии, поможет стабилизировать ценовую ситуацию на рынке, "если отдельные участники будут продолжать начатую кампанию".
Вместе с Антимонопольным комитетом регулятор планирует "принять меры реагирования в отношении действий участников рынка".
Новый рынок электроэнергии, который должен функционировать по стандартам Евросоюза, начал работать с 1 июля 2019 года в соответствии с законом "О рынке электрической энергии". Новая модель предусматривает внедрение рынка двусторонних договоров, рынка "на сутки вперед", а также внутрисуточного и балансирующего рынков.
На рынке "на сутки вперед" электрическую энергию покупают и продают на следующие за днем торгов сутки по свободным конкурентным ценам. НКРЭКУ установила следующие предельные цены на рынке "на сутки вперед": в период минимальной нагрузки (с 00.00 до 07.00 и с 23.00 до 24.00) – 959,12 грн/МВт-ч, в период максимальной нагрузки (с 07.00 до 23.00) – 2048,23 грн/МВт-ч.
По данным источников "Экономической правды", для группы ДТЭК уровень так называемых ночных прайс-кэпов (или верхней границы тарифов на электроэнергию) убыточен, поэтому компания лоббирует их увеличение с 959,12 грн/МВт-ч до 1200 грн/МВт-ч. Кроме того, как выяснило издание, компания Ахметова хочет расширить на два часа дневную зону, когда электроэнергия на рынке дороже, путем сокращения ночной.
Госпредприятие "Оператор рынка" сообщило, что средневзвешенная цена купли-продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед" за первых 20 дней мая составила 1348,80 грн/МВт-ч. Это на 7,68% выше, чем за 20 дней апреля, и на 6,62% выше, чем за апрель в целом. Как следует из опубликованной на сайте "Оператора рынка" информации, падение цен на рынке "на сутки вперед" началось на прошлой неделе. Если, например, 1 мая средневзвешенная цена электроэнергии составляла 1471,65 грн/МВт-ч, то 23 мая она опустилась ниже 1000 грн/МВт-ч – до 952,54 грн/МВт-ч, а 29 мая – до 659,72 грн/МВт-ч.
По результатам 2019 года, по данным издания "БизнесЦензор", ДТЭК Ахметова контролировала 63% производства тепловой генерации в Украине, 90% добычи энергетического угля и 25% производства генерации из возобновляемых источников энергии.