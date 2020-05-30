НКРЭКУ обвинила ДТЭК Ахметова в искусственном обвале цен на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявила, что холдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова спровоцировал обвал цен на электроэнергию на рынке "на сутки вперед" путем существенного сокращения ее закупки.

Новый рынок электроэнергии, который должен функционировать по стандартам Евросоюза, начал работать в Украине 1 июля 2019 года Фото: depositphotos.com

В биржевом сегменте рынка электроэнергии (рынок "на сутки вперед") наблюдаются манипуляции, приводящие к обвалу стоимости электроэнергии. Об этом 29 мая заявила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В комиссии считают, что падение цен "носит явно искусственный характер", поскольку не отражает фактического спроса и предложения в энергосистеме Украины. Регулятор заявил, что к этому причастен холдинг ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова.

"Комиссия проанализировала ситуацию и пришла к выводу, что такой ценовой провал на рынке был вызван действиями группы компаний ДТЭК путем существенного сокращения закупки электроэнергии на рынке "на сутки вперед", – отметили в НКРЭКУ.

В комиссии также заявили, что в СМИ началась информационная кампания по дискредитации действий регулятора: именно его обвиняют в обвале цен и кризисе в энергетике.

"Четко прослеживается черная пиар-кампания относительно отдельных членов НКРЭКУ, которая носит откровенно заказной характер, а обвинения, которые выражают отдельные политики и "эксперты", является откровенной клеветой. В частности, относительно действий члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко, который занимает профессиональную и сбалансированную позицию, но которая может не устраивать некоторых участников рынка", – сказано в заявлении регулятора.

НКРЭКУ сообщила, что на следующем заседании планирует установить минимальные цены на рынке "на сутки вперед" на уровне 980 грн/МВт-ч в дневной период и 567 грн/МВт-ч – в ночной. Это, считают в комиссии, поможет стабилизировать ценовую ситуацию на рынке, "если отдельные участники будут продолжать начатую кампанию".

Вместе с Антимонопольным комитетом регулятор планирует "принять меры реагирования в отношении действий участников рынка".

Новый рынок электроэнергии, который должен функционировать по стандартам Евросоюза, начал работать с 1 июля 2019 года в соответствии с законом "О рынке электрической энергии". Новая модель предусматривает внедрение рынка двусторонних договоров, рынка "на сутки вперед", а также внутрисуточного и балансирующего рынков.

На рынке "на сутки вперед" электрическую энергию покупают и продают на следующие за днем торгов сутки по свободным конкурентным ценам. НКРЭКУ установила следующие предельные цены на рынке "на сутки вперед": в период минимальной нагрузки (с 00.00 до 07.00 и с 23.00 до 24.00) – 959,12 грн/МВт-ч, в период максимальной нагрузки (с 07.00 до 23.00) – 2048,23 грн/МВт-ч.

По данным источников "Экономической правды", для группы ДТЭК уровень так называемых ночных прайс-кэпов (или верхней границы тарифов на электроэнергию) убыточен, поэтому компания лоббирует их увеличение с 959,12 грн/МВт-ч до 1200 грн/МВт-ч. Кроме того, как выяснило издание, компания Ахметова хочет расширить на два часа дневную зону, когда электроэнергия на рынке дороже, путем сокращения ночной.

Госпредприятие "Оператор рынка" сообщило, что средневзвешенная цена купли-продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед" за первых 20 дней мая составила 1348,80 грн/МВт-ч. Это на 7,68% выше, чем за 20 дней апреля, и на 6,62% выше, чем за апрель в целом. Как следует из опубликованной на сайте "Оператора рынка" информации, падение цен на рынке "на сутки вперед" началось на прошлой неделе. Если, например, 1 мая средневзвешенная цена электроэнергии составляла 1471,65 грн/МВт-ч, то 23 мая она опустилась ниже 1000 грн/МВт-ч – до 952,54 грн/МВт-ч, а 29 мая – до 659,72 грн/МВт-ч.

По результатам 2019 года, по данным издания "БизнесЦензор", ДТЭК Ахметова контролировала 63% производства тепловой генерации в Украине, 90% добычи энергетического угля и 25% производства генерации из возобновляемых источников энергии.