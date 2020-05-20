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Минэкоэнерго открыло доступ промышленности к атомной электроэнергии

Кабинет Министров снизил для "Энергоатома" долю обязательной продажи своей электроэнергии госпредприятию "Гарантированный покупатель" с 85% до 80% и обязал компанию продавать 5% прогнозного объема по двухсторонним договорам на специальных сессиях электронных аукционов.

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Принятие постановления усовершенствует систему специальных обязанностей на рынке электроэнергии, считают в Минэнерго
Принятие постановления усовершенствует систему специальных обязанностей на рынке электроэнергии, считают в Минэнерго
Фото: depositphotos.com

Министерство энергетики и защиты окружающей среды открыло промышленным предприятиям возможность покупки электроэнергии у госкомпаннии "Энергоатом" по двухсторонним договорам. Соответствующий проект постановления принят на заседании Кабинета Министров Украины 20 мая, передает корреспондент "ГОРДОН".

Кабинет Министров внес изменения в постановление о публичных специальных обязательствах (ПСО) на рынке электроэнергии, которым снизил для "Энергоатома" долю обязательной продажи своей электроэнергии госпредприятию "Гарантированный покупатель" с 85% до 80%.

При этом документ обязал "Энергоатом" продавать 5% прогнозного объема отпуска электроэнергии (утвержденного в прогнозном балансе энергосистемы на соответствующий месяц) по двухсторонним договорам на специальных сессиях электронных аукционов. После принятия изменений НАЭК будет отпускать 80% своей электроэнергии "Гарантированному покупателю" по спецобязательствам, 15% – на рынке "на сутки вперед" (РСВ), как это предусмотрено законом о рынке электроэнергии, еще 5% – на электронных аукционах по двухсторонним договорам.

Как отметила врио министра Ольга Буславец, соответствующее постановление разработало министерство для реализации задач Антикризисного энергетического штаба.

"Это позволит улучшить финансовую ситуацию ГП "Гарантированный покупатель", НАЭК "Энергоатом" и других участников рынка. Также это поможет промышленным предприятиям с высокой долей электроэнергии в продукции получить доступ к долгосрочным контрактам по конкурентным ценам. В свою очередь, "Энергоатом" получит дополнительный гарантированный рынок сбыта производимой электроэнергии", – сказала Буславец.

По ее словам, принятие постановления усовершенствует систему специальных обязанностей на рынке электроэнергии.

19 мая прошло второе заседание Антикризисного штаба по вопросам энергетики под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, руководства государственных ведомств в сфере энергетики, а также игроков рынка электроэнергии, сообщал правительственный портал.

Во время заседания Шмыгаль подчеркнул, что Кабмин будет защищать "Энергоатом" от банкротства и контролировать, чтобы электроэнергия атомных станций не продавалась с убытком для госкомпании. По его словам, "Энергоатом" каждый месяц получал 1 млрд грн убытков из-за того, что продавал электроэнергию на балансирующем рынке за полцены.

Первое заседание штаба под председательством Шмыгаля состоялось 29 апреля. Результатом стал обновленный энергетический баланс на 2020 год, который снизил напряжение в области, предоставив понимание работы энергетиков до конца года, что позволит нормализовать работу предприятий, писало агентство "Интерфакс-Украина".

Теги: Кабинет Министров, энергетика, промышленность, Энергоатом, Ольга Буславец, Гарантированный покупатель, Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Кабмин
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