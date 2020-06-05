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ДТЭК Энерго получил рекордный убыток в первом квартале 2020 года – 7,5 млрд грн

Основные причины системного кризиса в энергетике – отход от принципов энергореформы и искажение рыночной конкуренции регуляторными решениями, что привело к искусственному ограничению производства электроэнергии тепловой генерацией, заявили в компании "ДТЭК Энерго".

Отрицательный эффект на финансовые результаты компании оказало ослабление курса национальной валюты из-за общего экономического спада
Отрицательный эффект на финансовые результаты компании оказало ослабление курса национальной валюты из-за общего экономического спада
Фото: dtek.com

По результатам первого квартала 2020 года компания "ДТЭК Энерго" получила чистый убыток в 7,5 млрд грн. Причиной рекордных убытков стала дестабилизация работы угольных предприятий и тепловых электростанций "ДТЭК Энерго" из-за кризисной ситуация на рынке электроэнергии. Об этом говорится в сообщении компании, которое есть в распоряжении издания "ГОРДОН".

В "ДТЭК Энерго" отметили, что основные причины системного кризиса в энергетике – это отход от принципов энергореформы и искажение рыночной конкуренции регуляторными решениями, что привело к искусственному ограничению производства электроэнергии тепловой генерацией.

В первом квартале 2020 года для тепловой генерации был установлен минимальный режим работы: количество энергоблоков компании, работающих в дневные и ночные часы сократилось до 16, что недопустимо для нормальной эксплуатации оборудования ТЭС. В первом квартале 2019 года днем работали 27 энергоблоков "ДТЭК Энерго", ночью – 25 энергоблоков. В итоге в первом квартале 2020 года "ДТЭК Энерго" снизил производство электроэнергии на 37,8% до 5,1 млрд кВт-ч. На складах предприятий в апреле находилось 2,9 млн тонн угля, что на 80% превышает показатель 2019 года, сказано  в сообщении.

Отрицательный эффект на финансовые результаты компании оказало ослабление курса национальной валюты из-за общего экономического спада.

В "ДТЭК Энерго" напомнили, что в 2019 году инвестировали в развитие производства 5,2 млрд грн. В 2019 году компания продолжила реализацию стратегии по наращиванию доли отечественного угля марки "Г" в топливном балансе электростанций. С антрацита на газовый уголь были переведены энергоблоки №1 Криворожской ТЭС и №10 Приднепровской ТЭС. В 2019 году "ДТЭК Энерго" перечислил в центральные и местные бюджеты 14,6 млрд грн налогов и сборов.

Участники рынка электроэнергии накопили существенные долги, только задолженность населения перед поставщиками составляет 4,7 млрд грн, об этом 23 апреля заявила врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец. По ее словам, энергетическая отрасль Украины имеет дефицит средств на уровне более 50 млрд грн.

Теги: энергетика, бюджет, ДТЭК, электроэнергия, ТЭС, убытки, Ольга Буславец
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