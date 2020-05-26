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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

У Буславец достаточно опыта и знаний, она полностью понимает ситуацию – Плачков

Новый энергетический баланс необходим для стабилизации всей энергосистемы Украины, надежного обеспечения потребителей и работы генерирующих компаний, а у врио министра энергетики Ольги Буславец достаточно опыта и знаний для решения проблем отрасли, она полностью понимает ситуацию, заявил бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

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Иван Плачков: Наш прогноз задолженности на электроэнергетическом рынке до конца года составит порядка 80 100 млрд грн
Иван Плачков: Наш прогноз задолженности на электроэнергетическом рынке до конца года составит порядка 80–100 млрд грн
Фото: пресс-служба Ивана Плачкова

В рамках нового энергобаланса потребуется еще ряд мер по пересмотру тарифной политики, как для населения, так и "зеленой" энергетики УкраиныОб этом в комментарии "ГОРДОН" заявил глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков. 

"После утверждения нового энергобаланса при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды был создан экспертный совет, куда я вхожу. Были проведены первые организационные совещания, созданы отдельные рабочие группы. Во-первых, совет полностью поддержал новый энергетический баланс. Мы считаем его необходимым для стабилизации всей энергосистемы, для надежного обеспечения потребителей и работы генерирующих компаний", – заявил он. 

Экспертный совет также рассмотрел вопросы подготовки "Энергоатома" к осенне-зимнему максимуму и повышения безопасности работы атомных станций.

"Очень важно дать возможность "Энергоатому" после двух лет напряженной работы выполнить весь необходимый объем ремонтных работ. Поднимался вопрос об объемах выработки на тепловых электростанциях, это значит, что мы будем сжигать уголь, который накоплен на складах. А значит, будет возможность рассчитываться с угольщиками и попытаться стабилизировать их финансовое положение. Совет обратил внимание на беспрецедентно низкий уровень воды в наших водоемах, поэтому "Укргидроэнерго" не может работать в необходимом для энергосистеме режиме, что будет компенсироваться за счет работы тепловых электростанций", – отметил Плачков. 

По его оценкам, для дальнейшей стабилизации ситуации нужно просто немедленно решать вопрос с возобновляемыми источниками энергии: солнечными и ветровыми станциями.

"Здесь работу нужно вести по двум направлениям: принять алгоритм прогноза выработки возобновляемыми источниками энергии на сутки. А за его невыполнение – отвечать финансово. Во-вторых, конечно, пересмотреть тарифную политику возобновляемых источников энергии. Для этого необходимо проводить конструктивные переговоры с инвесторами, владельцами для оптимизации тарифов на "зеленую энергетику". Ведь сегодня они очень высокие. И такого "чуда" нет нигде в мире. Возможно, можно реструктуризировать платежи до тех пор, пока ситуация не выровняется. Или найти компромисс по снижению тарифов, закрепив это на законодательном уровне", – предложил эксперт. 

Плачков уверен, что в целом в тарифной политике важно вернуться к рыночной модели формирования цены на энергорынке.

"Если ранее цены на уголь и электроэнергию устанавливались административно с периодом на полгода или на год, то современная европейская модель предусматривает более справедливое формирование цен в режиме онлайн, когда есть спрос и есть предложение... Не менее важное в тарифной политике – это перекрестное субсидирование. В Украине тарифы для населения ниже себестоимости и самые низкие в Европе, во всем мире. Возможно, ниже есть только в Туркменистане. Но такие низкие тарифы как раз более выгодны для платежеспособных слоев населения. Потому что человек с большой квартирой в Киеве, загородным домом и бассейном, который круглый год обогревается, платит за энергию по низкой цене. Автоматически такие платежеспособные люди получают огромный объем дотаций. А пенсионеры в двухкомнатной квартире – небольшую долю дотаций. Поэтому все дотации, которые получают за счет низких тарифов, в 80% случаев выгодны как раз обеспеченным слоям населения, потому что они получают много. Именно по этой причине нам следует перейти на экономически обоснованные тарифы для населения, а малообеспеченные слои должны получать адресную денежную компенсацию", – считает экс-министр.

Учитывая ослабление карантина, он прогнозирует увеличение потребления электроэнергии, но это не снимет проблемы в отрасли.

"Начнет работать экономика, оживится промышленность, средний бизнес. Ожидается увеличение потребления за счет повышения температуры, использования тех же кондиционеров и т.д. Однако при увеличении потребления все равно не снимается с повестки вопрос регулирования потребления и мощностей. Уверен, что на сегодня ситуация Минэнерго уже более менее стабилизирована, но, к сожалению, не финансово. Наш прогноз задолженности на электроэнергетическом рынке до конца года составит порядка 80–100 млрд грн. Поэтому Минэнерго держит руку на пульсе... Меня очень сильно возмутили слова президента на пресс-конференции об отсутствии у нас независимых энергетиков. Это абсолютно не соответствует действительности. У нового министра Ольги Буславец достаточно опыта и знаний, она полностью понимает ситуацию. А постановка вопроса о ее зависимости – оскорбительна для энергетиков", – подчеркнул он.

28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает общее уменьшение потребления на 9,5% – до 138 млрд кВт-ч. Документ опубликован на сайте Минэнерго.

Издание LB.ua поясняло, что новый энергобаланс должен решить проблемы в отдельных отраслях энергетики. В атомной энергетике это регулярная смена нагрузок на блоки АЭС из-за падения спроса, проведение ремонтных работ на АЭС, которые долгое время откладывались, а также оздоровление финансового состояния НАЭК "Энергоатом". В угольной энергетике – вынужденное приостановление работы шахт и около 40 тыс. шахтеров, а также рекордное количество угля на складах, которое сформировалось из-за увеличения импорта угля и появления импорта электроэнергии, уменьшения потребления.

В гидроэнергетике – существенное уменьшение генерации (до 40%) из-за недостаточно высокого уровня воды в реках в связи с нехваткой осадков зимой и весной.

В дальнейшем министерство планирует ввести еще ряд мер: реформировать систему PSO, чтобы НАЭК "Энергоатом" мог получать рыночную стоимость за свою электроэнергию.

Теги: уголь, энергетика, цены, тарифы, Министерство энергетики, электроэнергия, Иван Плачков, Энергоатом, реформа, Укргидроэнерго, Ольга Буславец, Министерство энергетики и защиты окружающей среды
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