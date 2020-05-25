"Экологией должен заниматься профессиональный эколог". Шмыгаль анонсировал разделение Министерства энергетики и окружающей среды

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что стал сторонником разъединения Министерства энергетики и защиты окружающей среды со своих первых посещений заседания Кабмина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины будет разделено на два профильных ведомства.

"Разделение министерства и создание должности профильного министра экологии – это в повестке дня", – отметил Шмыгаль.

По его словам, объединение министерств не дало ожидаемого эффекта.

"Для меня было странным, когда я попал на первые заседания Кабинета Министров, когда министр энергетики сначала докладывал о положении дел в атомной энергетике, затем – в угольной отрасли, а потом – о краснокнижных растениях и вылове мотыля. С тех пор я стал сторонником того, что экологией должен заниматься профессиональный эколог, которому это близко и который этим живет", – сказал Шмыгаль.

В сентябре 2019 года в Украине объединили в том числе Министерство энергетики и угольной промышленности и Министерство экологии и природных ресурсов. Вначале его возглавлял Алексей Оржель. Сейчас обязанности министра исполняет Ольга Буславец.