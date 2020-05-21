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Малеваного назначили главой Госэкоинспекции Украины

В решении Кабмина Украины сказано, что главой Госэкоинспекции Андрей Малеваный назначается с даты начала фактического исполнения им должностных обязанностей.

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В Госэкоинспекции Малеваный работает с марта
В Госэкоинспекции Малеваный работает с марта
Фото: ecodep.kyivcity.gov.ua

20 мая Кабинет Министров Украины назначил Андрея Малеваного главой Государственной экологической инспекции. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства.

"Назначить Малеваного Андрея Николаевича председателем Государственной экологической инспекции Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытание сроком на три месяца", – говорится в документе.

13 мая на тот момент врио главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что его уволили решением Кабмина.

Присутствовавший на заседании Кабмина нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что инспекцию возглавил начальник управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации Малеваный. По информации Гончаренко, 65 депутатов от "Слуги народа" призвали Шмыгаля не назначать Малеваного на эту должность, но их обращение проигнорировали.

Малеваный еще в конце 2019 года подал декларацию как кандидат на пост главы Госэкоинспекции.

По информации ZN.UA, увольнение Фирсова было согласовано с президентом Владимиром Зеленским. Издание выяснило, что глава государства "был уязвлен тем, что Фирсов не так часто, как хотелось бы президенту, упоминал о заслугах главы государства в деле принуждения экологически безответственного бизнеса к упорядоченной деятельности". За время работы Фирсова врио главы ведомства ряд крупных предприятий были оштрафованы за экологические нарушения "на беспрецедентно большие для Украины суммы", отметило ZN.UA.

Теги: Кабинет Министров, экология, Егор Фирсов, назначение, Госэкоинспекция, заседание, Андрей Малеваный
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