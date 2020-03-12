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ПРОИСШЕСТВИЯ

Врио главы Госэкоинспекции Фирсов сообщил, что ночью ему сожгли автомобиль. Полиция начала уголовное производство

Ночью в Днепровском районе Киева сгорел автомобиль KIA Cerato, который принадлежит врио председателя Государственной экологической инспекции Егору Фирсову. Он назвал пожар поджогом и связал его со своей профессиональной деятельностью.

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Фирсов сказал, что после пожара автомобиль не подлежит восстановлению
Фирсов сказал, что после пожара автомобиль не подлежит восстановлению
Фото: kyiv.dsns.gov.ua

В ночь на 12 марта в Киеве ночью сожгли автомобиль врио председателя Государственной экологической инспекции Егора Фирсова. Об этом он сообщил в Facebook.

"Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит", – написал чиновник.

Он связал произошедшее со своей работой.

"Видимо, таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции. Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ", – считает Фирсов.

https://www.facebook.com/egor.firsov/posts/3335860133096980

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям проинформировала, что сообщение о возгорании автомобиля в Днепровском районе столицы поступило в 1.04 12 марта.

"По прибытии пожарные установили, что во дворе 17-этажного жилого дома загорелся моторный отсек в припаркованном автомобиле KIA Cerato. В 1.29 ликвидировали возгорание. В результате пожара поврежден двигатель автомобиля и уничтожен салон. Причина возгорания устанавливается", – сообщили в ведомстве.

В полиции "Радіо Свобода" рассказали, что начали уголовное производство по факту повреждения имущества чиновника, "сейчас рассматриваются все возможные версии". Правоохранители ждут результатов экспертизы.

В комментарии "ГОРДОН" Фирсов сказал, что пока не знает, удалось ли что-то выяснить правоохранителям об инциденте, на 16.30 он едет в полицию.

По словам чиновника, с ним связался и.о. генерального прокурора Виктор Чумак и пообещал, что прокуратура возьмет расследование дела под свой контроль.

Бывший народный депутат Украины Фирсов стал врио главы Государственной экологической инспекции в ноябре 2019 года.

Теги: Виктор Чумак, полиция, Егор Фирсов, поджог, автомобиль, Госэкоинспекция
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