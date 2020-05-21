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"Мне есть что сказать, я не боюсь выступить". Фирсов обратился к Разумкову с просьбой отчитаться в Раде

Более 40 депутатов являются авторами и инициаторами постановления об отчете в правительстве, сообщил бывший врио главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

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Фирсова уволили 13 мая 2020 года
Фирсова уволили 13 мая 2020 года
Фото: Telegram / Фірсов на зв'язку

Бывший врио главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов обратился к председателю парламента Дмитрию Разумкову с просьбой предоставить ему возможность отчитаться о проделанной работе на посту. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Я обратился к Дмитрию Разумкову официальным письмом с просьбой предоставить мне такую возможность [отчитаться в парламенте о том, что сделал за время работы на должности]", – заявил Фирсов.

По его словам, более 40 депутатов являются авторами и инициаторами постановления о его отчете в правительстве.

"Мне есть что сказать, я не боюсь выступить и ответить на все вопросы относительно моей работы", – добавил он.

Фирсов был назначен врио главы Государственной экоинспекции Украины в ноябре 2019 года. Уволили его 13 мая 2020 года, назначив на эту должность Андрея Малеваного. Фирсов утверждает, что с ним пытались "решать" вопросы.

По информации ZN.UA, увольнение Фирсова было согласовано с президентом Владимиром Зеленским. Издание выяснило, что глава государства "был уязвлен тем, что Фирсов не так часто, как хотелось бы президенту, упоминал о заслугах главы государства в деле принуждения экологически безответственного бизнеса к упорядоченной деятельности". За время работы Фирсова врио главы ведомства ряд крупных предприятий были оштрафованы за экологические нарушения "на беспрецедентно большие для Украины суммы", отметило ZN.UA.

Теги: Украина, Кабинет Министров, экология, депутаты, правительство, Егор Фирсов, отчет, работа, увольнение, Дмитрий Разумков
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