Из-за застройки дамб на Днепре под воду может уйти часть Левобережной Украины – эколог

Застраиваемые коттеджами дамбы Киевского и Каневского водохранилищ на Днепре может размыть, считает эколог Александр Соколенко.

Часть Левобережной Украины может затопить из-за строительства коттеджей на дамбах Киевского и Каневского водохранилищ реки Днепр. Такое мнение украинский эколог Александр Соколенко выразил "Обозревателю" 22 мая.

"Это реальная опасность, которая постоянно усиливается. Дамбы строились не для того, чтобы на них стояли коттеджи. Это препятствие между водохранилищем и окружающими территориями. Они земляные, длиной в несколько километров. Если размоет в какой-то части, Левобережье Украины уйдет под воду. В зоне риска – регионы вдоль Днепра от Каневского водохранилища и ниже Осокорков, затопится вся территория между Днепром, Десной и до Чернигова, включая Конча-Заспу", – сказал он.

Эколог объяснил, что функция дамбы – не просто отделить водоем от остальной территории с противоположной стороны, она еще должна отводить лишнюю влагу через коллекторы в специальные водоотводные каналы. Он отметил, что дамбы укрепляли еще и посадками деревьев.

"Часть этих лесов сожгли, другая часть оказалась за заборами многочисленных усадеб. Некоторые их даже вырубили. А компетентные органы, которые должны штрафовать за это, просто не работают. Рано или поздно может произойти техногенная авария, в каком-то месте дамбу просто размоет. Между Киевским водохранилищем и Десной нет никаких повышений, соответственно, затопится вся территория", – объяснил Соколенко.

Киевское водохранилище создано в 1960-х годах, его площадь составляет 922 км².

Каневское водохранилище заполнили в 1970-х годах, его площадь – 675 км².