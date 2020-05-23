Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Из-за застройки дамб на Днепре под воду может уйти часть Левобережной Украины – эколог

Застраиваемые коттеджами дамбы Киевского и Каневского водохранилищ на Днепре может размыть, считает эколог Александр Соколенко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Киевское водохранилище создано в 1960-х годах
Киевское водохранилище создано в 1960-х годах
Фото: wikipedia.org

Часть Левобережной Украины может затопить из-за строительства коттеджей на дамбах Киевского и Каневского водохранилищ реки Днепр. Такое мнение украинский эколог Александр Соколенко выразил "Обозревателю" 22 мая.

"Это реальная опасность, которая постоянно усиливается. Дамбы строились не для того, чтобы на них стояли коттеджи. Это препятствие между водохранилищем и окружающими территориями. Они земляные, длиной в несколько километров. Если размоет в какой-то части, Левобережье Украины уйдет под воду. В зоне риска – регионы вдоль Днепра от Каневского водохранилища и ниже Осокорков, затопится вся территория между Днепром, Десной и до Чернигова, включая Конча-Заспу", – сказал он.

Эколог объяснил, что функция дамбы – не просто отделить водоем от остальной территории с противоположной стороны, она еще должна отводить лишнюю влагу через коллекторы в специальные водоотводные каналы. Он отметил, что дамбы укрепляли еще и посадками деревьев.

"Часть этих лесов сожгли, другая часть оказалась за заборами многочисленных усадеб. Некоторые их даже вырубили. А компетентные органы, которые должны штрафовать за это, просто не работают. Рано или поздно может произойти техногенная авария, в каком-то месте дамбу просто размоет. Между Киевским водохранилищем и Десной нет никаких повышений, соответственно, затопится вся территория", – объяснил Соколенко.

Киевское водохранилище создано в 1960-х годах, его площадь составляет 922 км².

Каневское водохранилище заполнили в 1970-х годах, его площадь – 675 км².

Теги: экология, Днепр, застройка, водоемы, Конча-Заспа, деревья
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS