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Кабмин уволил замминистра энергетики Рябчина. Он сказал, что о решении узнал за 20 минут до заседания

Алексей Рябчин был назначен заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды в октябре 2019 года. Свое увольнение из министерства он назвал неожиданным.

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Рябчин: Никогда к моей работе в министерстве не было претензий ни у народных депутатов, ни в Кабмине, ни у профильных экспертов
Рябчин: Никогда к моей работе в министерстве не было претензий ни у народных депутатов, ни в Кабмине, ни у профильных экспертов
Фото: alexrbchn / Instagram

Кабинет Министров Украины на заседании 27 мая уволил Алексея Рябчина с должности заместителя министра энергетики и охраны окружающей среды. Соответствующее распоряжение №574-р опубликовано на сайте правительства.

Рябчина уволили на основании ч. 2 ст. 9 закона Украины "О центральных органах исполнительной власти", в которой сказано, что заместители министра назначаются на должности и увольняются Кабинетом Министров в соответствии с предложением министра.

На заседании правительства и.о. министра энергетики Ольга Буславец назвала причиной увольнения Рябчина низкую результативность.

"Была проанализирована работу предыдущей команды [министерства], которая работала в том числе и над вопросом энергоэффективности. Действительно, было очень много наработок, но результативность очень низкая. Мы проговаривали этот вопрос с соответствующим заместителем", – цитирует Буславец корреспондент издания "ГОРДОН".

По ее мнению, "другой человек будет более эффективен для выполнения поставленных задач".

Рябчин написал в Facebook 29 мая, что об увольнении узнал за 20 минут до заседания правительства от знакомых народных депутатов.

"Для меня это была неожиданность", – отметил он.

Рябчин рассказал, что в министерстве курировал вопросы энергоэффективности, но поскольку в ведомстве не хватало заместителей, занимался и другими направлениями, например углем и выплатой задолженности по зарплате шахтерам.

Две недели назад, по словам Рябчина, Буславец предложила ему перейти на должность заместителя министра по вопросам евроинтеграции, он написал соответствующее заявление, но затем "пошли какие-то кулуарные игры, все переигралось". После этого, рассказал Рябчин, он получил новое предложение – занять должность заместителя министра энергетики по цифровой трансформации – и готовился к собеседованию с вице-премьером – министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

"Поэтому то, что произошло на [заседании] Кабмина, было очень неожиданным. Никогда к моей работе в министерстве не было претензий ни у народных депутатов, ни в Кабмине, ни у профильных экспертов", – написал Рябчин.

https://www.facebook.com/alexrbchn/posts/10214041867674665

Рябчин был назначен заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды в октябре 2019 года.

В 2014–2019 годах он был народным депутатом, входил во фракцию "Батьківщина". В парламенте возглавлял подкомитет по вопросам энергосбережения и энергоэффективности комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности. Рябчин входил в топ-25 самых добросовестных депутатов Верховной Рады VIII созыва, по мнению движения "Чесно".

Теги: Кабинет Министров, правительство, Алексей Рябчин, увольнение, Ольга Буславец, Михаил Федоров, Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Кабмин
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