В Минэнерго обсуждают вопрос повышения нормы потребления газа без счетчиков

Советник министра энергетики Украины Александр Трохимец отметил, что решения о повышении нормы потребления газа нет, но вопрос обсуждается.

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды обсуждается вопрос о повышении нормы потребления газа для людей, у которых нет счетчиков. Об этом 1 июня в Facebook сообщил советник министра энергетики Александр Трохимец.

"На правах инсайда скажу, что вопрос норм потребления действительно обсуждается в стенах министерства. Но решения о повышении на сегодня нет", – отметил он.

По словам Трохимца, данный вопрос обсудят в экспертном совете, детально изучат и только потом будут давать соответствующие рекомендации министерству и врио министра Ольге Буславец.

30 мая ZIK сообщал, что Министерство энергетики планирует предложить правительству повысить нормы потребления газа для пользователей без счетчиков. Причиной этого называли проблемы по неконтролируемому объему потребления газа некоторыми домохозяйствами, что приводит к убыткам предприятий.