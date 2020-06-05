Зеленский игнорирует проблему государственного рейдерства в "зеленой" энергетике – соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Тынный

Почти все производители "зеленой" энергии из-за политики Украины в отношении инвесторов сейчас в дефолтном состоянии и не могут обслуживать свои кредиты, а президент Владимир Зеленский не реагирует на призывы вмешаться, заявил соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игорь Тынный.

Игорь Тынный: Мы очень хотели бы хотя бы один раз за восемь или девять месяцев встретиться с президентом или с кем-то из его окружения и услышать их собственную позицию Фото: Sergiy Savchuk / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский игнорирует проблему государственного рейдерства в области "зеленой" энергетики, где искусственно создаются финансовые и регуляторные преграды для инвесторов, заявил на пресс-конференции в информагентстве "Интерфакс-Украина" соучредитель Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Игорь Тынный.

Он отметил, что большую роль в этом вопросе играет бездействие Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Мы очень хотели бы хотя бы один раз за восемь или девять месяцев встретиться с президентом или с кем-то из его окружения и услышать их собственную позицию. На данный момент этого не происходит. Не то что письма игнорируют – даже открытые обращения через прессу офис президента все проигнорировал", – заявил Тынный.

Эксперт добавил, что НКРЭКУ, которая, по его словам, находится под "кураторством" народного депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса, ведет целенаправленную политику по банкротству отрасли, поскольку создала долговое ярмо на предприятиях "зеленой" энергетики, которые не могут рассчитаться по кредитам с украинскими и иностранными финансовыми институтами.

"В этом и заключается суть государственного рейдерства. Когда регулятор искусственными препятствиями не позволяет нам получать никаких доходов... При этом банки вынуждены требовать с нас уплаты всего тела кредита, погашения в течение следующих трех лет", – отметил соучредитель ассоциации.

По его словам, все уговоры "зеленых" инвесторов в адрес различных представителей власти по рассрочке платежей были напрасными.

"Ни пальцем не пошевелили. Де-факто почти все производители "зеленой" энергии сейчас в дефолтном состоянии, и мы не сможем обслуживать эти кредиты. К чему это приведет? К потере самих станций и к потере личного имущества, которое было залогом", – резюмировал Тынный.

3 июня СМИ опубликовали переписку депутатов фракции "Слуга народа" Андрея Жупанина и Андрея Геруса, которые с использованием ненормативной лексики обсуждали давление на "зеленых" инвесторов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что правительство нашло компромисс с инвесторами в "зеленую" энергетику и меморандум сн ими почти готов к подписанию. Иностранные инвесторы из более чем 10 стран написали коллективное обращение главе правительства о том, что они согласны на снижение зеленых тарифов для скорейшего подписания меморандума с Кабмином. Вместе с тем, инвесторы готовятся и к обращению в арбитраж в случае провала переговоров с Украиной.

В конце мая отраслевые ассоциации направили письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому с приглашением его к личному участию в переговорах и решения дальнейшей судьбы зеленой энергетики в Украине.

Спор инвесторов и государства вышел на уровень МВФ – представители бизнеса написали письмо главе Фонда Кристалине Георгиевой.