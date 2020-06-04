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Антимонопольный комитет, НКРЭКУ и СБУ ежемесячно получали справки Оператора рынка о манипуляциях в энергетике – Кучеренко

Народный депутат от "Батьківщини", заместитель главы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко заявил, что поинтересуется у чиновников, как они реагировали на сообщения о злоупотреблениях на энергорынке и почему допустили миллиардные долги "Энергоатома".

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Алексей Кучеренко: Еще сейчас вылезет проблема 2,5 млрд долгов государственного "Центрэнерго" а кто здесь будет отвечать?
Алексей Кучеренко: Еще сейчас вылезет проблема 2,5 млрд долгов государственного "Центрэнерго" – а кто здесь будет отвечать?
Фото: ba.org.ua

Антимонопольный комитет Украины, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, а также Служба безопасности Украины ежемесячно получали справки Оператора рынка о схемах манипуляций на рынке электроэнергии. Об этом говорится в ответе Оператора рынка на депутатский запрос народного депутата от "Батьківщини", заместителя председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексея Кучеренко. Документ политик опубликовал в своем Facebook.

"ГП "Оператор рынка" регулярно ежемесячно информировал НКРЭКУ, АМКУ, СБУ о признаках многомиллионных злоупотреблений на энергорынке", – написал Кучеренко.

Он отметил, что изучает материалы со схемами на энергетическом рынке Украины.

"Планирую поинтересоваться – как же именно они реагировали на это и каким образом допустили миллиардные долги "Энергоатома" и ГП "ГарПок" (Гарантированный покупатель. – "ГОРДОН"), в то время, как спекулянты "заработали" эти огромные суммы?!" – сообщил Кучеренко.

Он добавил, что народный депутат от "Слуги народа" Андрей Герус этой проблемы не замечает.

"Господин Герус и борцуны за "Энергоатом" – а почему вы не взываете об этом на своих эфирах на своих каналах?! Еще сейчас вылезет проблема 2,5 млрд долгов государственного "Центрэнерго" – а кто здесь будет отвечать?" – подчеркнул депутат.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1933300730138819&id=100003767320921

Цены на рынке электроэнергии упали до исторического минимума в 64 коп. за кВт-ч, что значительно ниже себестоимости украинской генерации, пишет "Сегодня".

По мнению врио министра энергетики Ольги Буславец, ручное вмешательство в работу рынка электроэнергии для принудительного снижения тарифов на электроэнергию для промышленности привело к тому, что отрасль переживает самый большой кризис, а энергетические предприятия не могут работать из-за многомиллиардных долгов. По оценкам ведомства, дефицит средств в энергорынке Украины по итогам 2020 года может достичь 50 млрд грн.

26 мая Герус в связи с резким снижением спроса и цен на рынке электроэнергии попросил Службу безопасности и Антимонопольный комитет Украины расследовать "возможные манипулятивные действия участников рынка, которые, в частности, входят в вертикально интегрированную финансово-промышленную группу”, писало агентство "Интерфакс-Украина".

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко при этом сообщал, что его коллеги-депутаты предоставили ему информацию о наличии многомиллионных коррупционных схем в электроэнергетике.

"Среди организаторов схемы назывались известные фамилии: председателя парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса, члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко и владельца трейдинговой компании "НЭК" Александра Притыки", – перечислил он.

Теги: энергетика, АМКУ, электроэнергия, Антимонопольный комитет, Центрэнерго, НКРЭКУ, Алексей Кучеренко, Андрей Герус, Гарантированный покупатель, Служба безопасности Украины, ГП Оператор рынка
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