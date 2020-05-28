Буславец связала атаку на нее с действиями Минэнерго по уничтожению коррупционных схем в энергетике

Врио министра энергетики Ольга Буславец отреагировала на обвинения в конфликте интересов из-за работы ее сына в компании "Энергоатом-Трейдинг".

Ольга Буславец: Если это единственное, что обо мне можно сказать плохое, то меня удивляет эта ситуация. Она для меня смешна Скриншот: Міністерство енергетики та захисту довкілля України / YouTube

Временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец считает, что информационная атака на нее связана с действиями министерства, направленными на уничтожение коррупционных схем и искажений на рынке электрической энергии в пользу отдельных игроков рынка, об этом она заявила на совещании в министерстве, передает корреспондент "ГОРДОН".

Так глава министерства отреагировала на обвинения в конфликте интересов из-за работы ее сына в компании "Энергоатом-Трейдинг", о котором сегодня заявил нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в своем Facebook.

"Есть ссылки на моего сына, который работает в "Энергоатом-Трейдинг", устроился на работу еще студентом. Сейчас он там работает на самой низкой должности. Если это единственное, что обо мне можно сказать плохое, то меня удивляет эта ситуация. Она для меня смешна, – сказала Буславец. – Понимаю, что в дальнейшем будет много грязи по решениям, которые готовятся в министерстве. Мотивы понятны. Для кого-то это бизнес. Для кого-то – требование заработать бонусы и сделать имя на очередном скандале".

Она подчеркнула, что министерство хочет преодолеть коррупционные и финансовые схемы на рынке электроэнергии, где, в частности, получают сверхприбыли трейдеры.

"Сегодня, к сожалению, зарабатывает не генерация и не конечный потребитель имеет привлекательную цену электрической энергии. А зарабатывают трейдеры, потому что правила это позволяют. И, к сожалению, на такие манипуляции нет своевременной реакции", – заявила глава министерства.

Буславец добавила, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не замечает нарушений и не принимает решения по искоренению схем на рынке.

"Есть блок важных вопросов, которые находятся в компетенции регулятора НКРЭКУ. Из-за того, что необходимые решения не принимаются, мы видим манипуляции, которые сегодня есть", – отметила она.

Цены на рынке электроэнергии упали до исторического минимума в 64 коп. за кВт-ч, что значительно ниже себестоимости украинской генерации, пишет "Сегодня".

По мнению Буславец, ручное вмешательство в работу рынка электроэнергии для принудительного снижения тарифов на электроэнергию для промышленности привело к тому, что отрасль переживает самый большой кризис, а энергетические предприятия не могут работать из-за многомиллиардных долгов. По оценкам ведомства, дефицит средств в энергорынке Украины по итогам 2020 года может достичь 50 млрд грн.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко накануне сообщил, что его коллеги-депутаты предоставили ему информацию о наличии многомиллионных коррупционных схем в электроэнергетике.

"Среди организаторов схемы назывались известные фамилии: председателя парламентского комитета по энергетике Андрея Геруса, члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко и владельца трейдинговой компании "НЭК" Александра Притыки", – перечислил он.