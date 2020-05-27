Мощность украинских АЭС обновила исторический минимум

Из-за наложенных на "Энергоатом" ограничений производство энергии снизилось до 6630 МВт, сообщил и.о. руководителя компании Петр Котин.

Мощность украинских атомных электростанций обновила исторический минимум. Об этом 27 мая в Facebook сообщил и.о. руководителя "Энергоатома" Петр Котин.

По его словам, причина такого снижения производства электроэнергии заключается в наложенных на компанию ограничениях.

"На станциях никогда не откладывали ремонт энергоблоков и не пользовались этим, как возможностью "повысить безопасность". Плановые ремонты мы выполняли и выполняем строго по расписанию. Более того, все мероприятия по безопасности расписаны пошагово и обычно для их реализации не надо ни останавливать энергоблоки, ни выводить их в резерв. На данный момент мы можем выполнить абсолютно все детально регламентированные действия по повышению безопасности до 2023 года… Зато сегодня наложенные на нас ограничения по выработке энергии упали до исторического минимума – 6630 МВт из имеющихся 9490 МВт. Вряд ли это будет способствовать решению финансовых проблем компании и стабильности энергетического рынка страны. Время покажет", – подчеркнул Котин.

По данным "Энергоатома", по состоянию на 27 мая на атомных станциях Украины работают 10 из 15 энергоблоков. За прошедшие сутки АЭС недовыработали 55,32 млн кВт-ч электроэнергии.