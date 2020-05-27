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Мощность украинских АЭС обновила исторический минимум

Из-за наложенных на "Энергоатом" ограничений производство энергии снизилось до 6630 МВт, сообщил и.о. руководителя компании Петр Котин.

По состоянию на 27 мая на атомных станциях Украины работают 10 из 15 энергоблоков
По состоянию на 27 мая на атомных станциях Украины работают 10 из 15 энергоблоков
Фото: energoatom.com.ua

Мощность украинских атомных электростанций обновила исторический минимум. Об этом 27 мая в Facebook сообщил и.о. руководителя "Энергоатома" Петр Котин.

По его словам, причина такого снижения производства электроэнергии заключается в наложенных на компанию ограничениях.

"На станциях никогда не откладывали ремонт энергоблоков и не пользовались этим, как возможностью "повысить безопасность". Плановые ремонты мы выполняли и выполняем строго по расписанию. Более того, все мероприятия по безопасности расписаны пошагово и обычно для их реализации не надо ни останавливать энергоблоки, ни выводить их в резерв. На данный момент мы можем выполнить абсолютно все детально регламентированные действия по повышению безопасности до 2023 года… Зато сегодня наложенные на нас ограничения по выработке энергии упали до исторического минимума – 6630 МВт из имеющихся 9490 МВт. Вряд ли это будет способствовать решению финансовых проблем компании и стабильности энергетического рынка страны. Время покажет", – подчеркнул Котин.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=118633173191109&id=100051332802433

По данным "Энергоатома", по состоянию на 27 мая на атомных станциях Украины работают 10 из 15 энергоблоков. За прошедшие сутки АЭС недовыработали 55,32 млн кВт-ч электроэнергии.

Теги: Украина, электроэнергия, АЭС, Энергоатом, электростанция, Петр Котин
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