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Цена на электроэнергию на рынке на сутки вперед обвалилась из-за махинаций трейдеров в ущерб госкомпаниям – ДТЭК

Анализ данных ГП "Оператор рынка" указывает на реализацию спекулятивной схемы по перепродаже электроэнергии государственных предприятий ПАО "Центрэнерго" и ГП НАЭК "Энергоатом" на рынке на сутки вперед с получением сверхприбылей трейдерами, заявил генеральный директор D.Trading Виталий Бутенко.

Трейдеры закупают электроэнергию со скидкой у государственных энергогенерирующих компаний и при этом перепродают ее на рынке на сутки вперед по более высокой цене, заявили в ДТЭК
Трейдеры закупают электроэнергию со скидкой у государственных энергогенерирующих компаний и при этом перепродают ее на рынке на сутки вперед по более высокой цене, заявили в ДТЭК
Фото: glavcom.ua

Цена на электроэнергию на рынке на сутки вперед (РСВ) в мае обвалилась из-за трейдерских спекуляций, которые продавали электроэнергию для получения прибыли, но в убыток государственным компаниям "Центрэнерго" и "Энергоатом". Об этом говорится в колонке генерального директора D.Trading Виталия Бутенко на сайте "Цензор.НЕТ".

"В мае начало происходить что-то странное. На РСВ стали появляться заявки на продажу электроэнергии по очень низким ценам, значительно ниже себестоимости "Энергоатома". Цены таких заявок были в диапазоне от 10 грн/МВт-ч до 550 грн МВт-ч, то есть более чем в 50 раз (!!!) ниже себестоимости производства "Энергоатома". На языке рынка это называется демпингом", – сообщил Бутенко.

По его словам, большое предложение электроэнергии по демпинговой цене привело к резкому провалу цен в конце мая.

"Анализ данных ГП "Оператор рынка" указывает на реализацию спекулятивной схемы по перепродаже э/э государственных предприятий ПАО "Центрэнерго" и ГП НАЭК "Энергоатом" на РСВ с получением сверхприбылей трейдерами – участниками схемы", – отметил автор колонки.

Суть манипуляций, как рассказал гендиректор компании, состоит в том, что трейдеры закупают электроэнергию со скидкой у государственных энергогенерирующих компаний и при этом перепродают ее на рынке на сутки вперед по более высокой цене для получения прибыли. В свою очередь, госкомпании такой возможности лишены, поскольку продали большинство электроэнергии трейдерам.

"Средняя маржа трейдеров на перепродаже э/э госкомпании "Центрэнерго" и АЭС составила около 161 грн/МВт-ч. В пересчете на проданный объем это равно чистой прибыли на схеме перепродажи более 60 млн грн. Отличный заработок за 20 дней "непыльной работы", – отметил топ-менеджер.

В то же время Бутенко назвал беспочвенными обвинения компании в действиях, которые якобы привели к обвалу цен на РСВ. Он подчеркнул, что D.Trading закупает часть электроэнергии напрямую у теплоэлектростанций "ДТЭК Энерго", а часть электроэнергии на РСВ. Но после начала манипуляций на рынке компания полностью перешла на закупки электроэнергии у ТЭС ДТЭК, в результате чего ее действия были раскритикованы главой комитета ТЭК парламента Андреем Герусом, а также Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Это все равно что обвинить в плохой погоде прохожего за то, что он воспользовался зонтиком, когда пошел дождь", – написал Бутенко.

Он напомнил, что с момента запуска нового рынка электроэнергии в июле 2019-го цена электричества на РСВ опускалась ниже отметки 1000 грн/МВт-ч почти 30 раз. Максимальное падение цены достигало отметки 616 грн/МВт-ч. Такое падение цены было зафиксировано 11 апреля 2020 года.

"Тогда проблемы в этом никто, кроме генерирующих компаний, не увидел", – подчеркнул руководитель.

В последнюю декаду мая произошел очередной обвал цен на электроэнергию на РСВ, причиной которого был назван выход компании ДТЭК с торгов на данном сегменте рынка.

Теги: энергетика, цены, электричество, ДТЭК, электроэнергия, Энергоатом, прибыль, Центрэнерго, цена, ГП Оператор рынка
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