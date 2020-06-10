Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский о транше МВФ: Это наша большая победа

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он настаивал на том, чтобы первый транш МВФ был увеличен с $1,9 млрд до $2,1 млрд.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Ситуация сложная, и нам не хватает денег
Зеленский: Ситуация сложная, и нам не хватает денег
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утверждение Международным валютным фондом программы сотрудничества с Украиной и выделение первого транша на сумму $2,1 млрд является "большой победой" для украинского государства. Об этом 10 июня сообщает сайт Офиса президента.

"Я считаю, что это наша большая победа. В ночь со вчера на сегодня все было полностью согласовано. МВФ принял полностью нашу программу", – сказал президент

По словам Зеленского, изначально первый транш должен был составить $1,9 млрд, однако благодаря его договоренности с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой эта сумма была увеличена до $2,1 млрд.

"Я объяснил, что ситуация сложная и нам не хватает денег. И мы из-за больших кредитов прошлых времен должны выплачивать огромные проценты. Поэтому я очень просил и настаивал, чтобы мы нашли понимание и увеличили первый транш", – пояснил глава государства.

Также Зеленский добавил, что в рамках сотрудничества с МВФ Украина получит $3,5 млрд до конца 2020 года.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Фонд не выдвигал дополнительных условий для получения второго транша.

10 июня представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован заявил, что МВФ уже направил Украине первый транш кредита в размере $2,1 млрд.

Теги: Украина, МВФ, Владимир Зеленский, транш
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Сын Боуи снимет ремейк "Голода" с Лоуренс СМИ
Сын Боуи снимет ремейк "Голода" с Лоуренс – СМИ
Раздача бесплатных платьев для учителей закончилась для Уизерспун судебным иском
Раздача бесплатных платьев для учителей закончилась для Уизерспун судебным иском
"Можно ли подобрать более эпичное фото к посту о девственности?". Jerry Heil снялась топлес
"Можно ли подобрать более эпичное фото к посту о девственности?". Jerry Heil снялась топлес
"Очень похожа на жену". Николаев показал 41-летнюю дочь
"Очень похожа на жену". Николаев показал 41-летнюю дочь
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS