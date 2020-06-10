Зеленский о транше МВФ: Это наша большая победа

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он настаивал на том, чтобы первый транш МВФ был увеличен с $1,9 млрд до $2,1 млрд.

Зеленский: Ситуация сложная, и нам не хватает денег Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утверждение Международным валютным фондом программы сотрудничества с Украиной и выделение первого транша на сумму $2,1 млрд является "большой победой" для украинского государства. Об этом 10 июня сообщает сайт Офиса президента.

"Я считаю, что это наша большая победа. В ночь со вчера на сегодня все было полностью согласовано. МВФ принял полностью нашу программу", – сказал президент

По словам Зеленского, изначально первый транш должен был составить $1,9 млрд, однако благодаря его договоренности с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой эта сумма была увеличена до $2,1 млрд.

"Я объяснил, что ситуация сложная и нам не хватает денег. И мы из-за больших кредитов прошлых времен должны выплачивать огромные проценты. Поэтому я очень просил и настаивал, чтобы мы нашли понимание и увеличили первый транш", – пояснил глава государства.

Также Зеленский добавил, что в рамках сотрудничества с МВФ Украина получит $3,5 млрд до конца 2020 года.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Фонд не выдвигал дополнительных условий для получения второго транша.

10 июня представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован заявил, что МВФ уже направил Украине первый транш кредита в размере $2,1 млрд.