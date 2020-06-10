Шмыгаль: В меморандуме с МВФ нет ни слова о повышении тарифов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что "любое ответственное правительство" было бы заинтересовано в выполнении требований МВФ и без заключения меморандума.

Меморандум о сотрудничестве Украины и Международного валютного фонда не содержит требований о повышении пенсионного возраста или изменении тарифов. Об этом на заседании правительства 10 июня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В меморандуме нет ни слова о повышении пенсионного возраста, нет обязательства повышать тарифы. Более того, МВФ разделяет нашу политику в части тарифообразования", – заверил он.

По его словам, "любое ответственное правительство" внедряло бы предусмотренные договоренностями с МВФ реформы "и без меморандума". "К сожалению, в лучших традициях популизма некоторые украинские политики продолжают распространять страшилки о МВФ. Поверьте, они это делают точно не в интересах украинских граждан и не в интересах Украины", – заявил Шмыгаль.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".

Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован заявлял утром 10 июня, что первый транш в размере $2,1 млрд уже направлен Украине.

Шмыгаль говорил, что Фонд не выдвигал дополнительных условий для получения второго транша.