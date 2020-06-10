Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Сегодня Кабмин рассмотрит вопрос открытия детских лагерей – Ляшко

На прошлой неделе главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что выступает против открытия детских оздоровительных лагерей в этом сезоне.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кабмин сегодня будет обсуждать вопрос открытия детских оздоровительных лагерей
Кабмин сегодня будет обсуждать вопрос открытия детских оздоровительных лагерей
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины 10 июня рассмотрит вопрос о возможности открытия детских оздоровительных лагерей, сообщил на брифинге замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"С 10 июня разрешается открыть заведения, которые предоставляют услуги по размещению, кроме детских учреждений оздоровления и отдыха. По детским учреждениям сегодня будет заседание правительства, где этот вопрос будет рассматриваться отдельно. Также будет проведено всеукраинское селекторное совещание, где мы будем рассматривать вопрос возможности открытия детских учреждений оздоровления и отдыха", – сказал он.

На прошлой неделе Ляшко заявлял, что выступает против открытия детских лагерей в этом сезоне. Он подчеркивал, что каждый год в детских лагерях фиксируют до 80 вспышек кишечных инфекций, от которых детей лечат в инфекционных стационарах, которые сейчас специализируются на лечении больных COVID-19.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 10 июня начался очередной этап смягчения.

По состоянию на утро 10 июня в Украине подтверждено 23 380 случаев инфицирования коронавирусом, скончалось 833 человека (за последние сутки 23), вылечилось 12 769 пациентов.

Теги: Украина, Кабинет Министров, эпидемия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, Виктор Ляшко, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Французский поцелуй". Брат Tayanna Миша Марвин в новом клипе показал любовь с российской певицей. Видео
  "Французский поцелуй". Брат Tayanna Миша Марвин в новом клипе показал любовь с российской певицей. Видео
"Когда книжку "Хижина дяди Тома" начнем запрещать?" Собчак прокомментировала удаление из доступа картины "Унесенные ветром"
"Когда книжку "Хижина дяди Тома" начнем запрещать?" Собчак прокомментировала удаление из доступа картины "Унесенные ветром"
Костюм в горошек и кроссовки. Гайтана спела во Львове гимн Украины
Костюм в горошек и кроссовки. Гайтана спела во Львове гимн Украины
Муж Билык о Ефремове: Такое ощущение, что если бы можно было без суда и следствия сжечь его на центральной площади, то публика насладилась бы этим
Муж Билык о Ефремове: Такое ощущение, что если бы можно было без суда и следствия сжечь его на центральной площади, то публика насладилась бы этим
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS