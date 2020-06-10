Сегодня Кабмин рассмотрит вопрос открытия детских лагерей – Ляшко

На прошлой неделе главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что выступает против открытия детских оздоровительных лагерей в этом сезоне.

Кабинет Министров Украины 10 июня рассмотрит вопрос о возможности открытия детских оздоровительных лагерей, сообщил на брифинге замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"С 10 июня разрешается открыть заведения, которые предоставляют услуги по размещению, кроме детских учреждений оздоровления и отдыха. По детским учреждениям сегодня будет заседание правительства, где этот вопрос будет рассматриваться отдельно. Также будет проведено всеукраинское селекторное совещание, где мы будем рассматривать вопрос возможности открытия детских учреждений оздоровления и отдыха", – сказал он.

На прошлой неделе Ляшко заявлял, что выступает против открытия детских лагерей в этом сезоне. Он подчеркивал, что каждый год в детских лагерях фиксируют до 80 вспышек кишечных инфекций, от которых детей лечат в инфекционных стационарах, которые сейчас специализируются на лечении больных COVID-19.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 10 июня начался очередной этап смягчения.

По состоянию на утро 10 июня в Украине подтверждено 23 380 случаев инфицирования коронавирусом, скончалось 833 человека (за последние сутки 23), вылечилось 12 769 пациентов.