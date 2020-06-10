Работу учреждений культуры и размещения в Украине разрешили не во всех регионах

Очередной этап смягчения карантина, который в Украине начался 10 июня, касается всех регионов, кроме Киева и шести областей со сложной эпидемической ситуацией, отметил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

С 10 июня в Украине произойдет очередное смягчение карантина, введенного из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"10 июня. Сегодня очередной этап смягчения карантина. Смягчение карантина будет происходить для тех областей, которые достигли эпидемиологических критериев", – сказал он.

По информации Минздрава, критериям для смягчения карантина не соответствуют Киев и шесть областей: Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая.

В остальных регионах с сегодняшнего дня разрешено работать заведениям культуры и размещения, отметил Ляшко.

В частности, можно проводить культурные мероприятия при условии выполнения противоэпидемических требований.

Главный санврач Украины подчеркнул, что детские учреждения размещения пока не открываются, решение по этому вопросу будет принято Кабинетом Министров отдельно.

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений.

По состоянию на утро 10 июня в Украине от COVID-19 скончались 833 человека (за последние сутки 23), а вылечилось 12 769. Всего с начала эпидемии коронавирусную инфекцию подтвердили в 28 381 случае.