В Украине изменили подход к выписке пациентов с COVID-19. Ляшко прогнозирует, что выздоровевших станет больше

Пациентов с коронавирусом теперь будут выписывать из больницы после одного отрицательного теста на COVID-19, заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Пациентов с COVID-19 будут выписывать при отсутствии симптомов и одном отрицательном тесте Фото: EPA

В Украине изменены подходы к выписке пациентов с коронавирусной инфекцией, заявил на брифинге 10 июня замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Хотел бы подчеркнуть, что у нас изменены подходы к выписке людей, заразившихся коронавирусом, из стационаров и снятия диагноза "коронавирусная болезнь". Раньше критерием для выписки были отсутствие клинических симптомов, а также два подряд отрицательных теста ПЦР. Сегодня эти критерии – отсутствие симптомов и один отрицательный ПЦР-тест", – сообщил санврач.

Он прогнозирует, что в с связи с изменением правил власти "ожидают увеличения количества выздоровевших".

Карантин в Украине из-за коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 10 июня начался очередной этап смягчения.

По состоянию на утро 10 июня в Украине подтверждено 23 380 случаев инфицирования коронавирусом, скончалось 833 человека (за последние сутки 23), вылечилось 12 769 пациентов.