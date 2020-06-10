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"Мы называем это Великий локдаун". Глава МВФ заявила, что кризис из-за коронавируса затронет 170 стран мира

К концу 2020 года в 170 странах мира – 90% мировых государств – экономическая ситуация ухудшится из-за пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

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Георгиева назвала текущий кризис беспрецедентным
Георгиева назвала текущий кризис беспрецедентным
Фото: EPA

Международный валютный фонд прогнозирует, что вызванный пандемией коронавируса экономический кризис затронет 170 стран мира. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в ходе онлайн-конференции 9 июня. Стенограмма ее выступления опубликована на сайте Фонда.

"К концу 2020 года 170 стран – почти 90% мира – будут находиться в худшем [экономическом] положении с более низким доходом на душу населения. В январе же мы прогнозировали, что 160 стран завершат год ростом экономики и положительным ростом дохода на душу населения. Мы никогда не сталкивались с таким действительно глобальным кризисом, как нынешний. Мы называем текущий период "Великим локдауном", потому что мы боремся с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, сокращая производство и потребление. Опять же, такого раньше никогда не было", – подчеркнула она.

По данным Георгиевой, мировые правительства для поддержки национальных экономик предприняли фискальные меры на общую сумму в $9 трлн.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К 10 июня, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом заразились более 7,24 млн человек, из них 411,2 тыс. скончались, 3,37 млн выздоровели.

В связи с карантином, введенным для борьбы с распространением вируса, во многих странах были закрыты предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

Теги: МВФ, экономика, кризис, карантин, Кристалина Георгиева, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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