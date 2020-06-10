Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

Шмыгаль: Кроме транша МВФ, Украина получит еще $2,7 млрд от ЕС и Всемирного банка

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, $2,1 млрд, которые Украина получит от МВФ в рамках программы stand-by, пойдут на усиление государственного бюджета страны.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Шмыгаль: Реформы не предмет меморандума, этот вопрос благосостояния страны
Шмыгаль: Реформы – не предмет меморандума, этот вопрос благосостояния страны
Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Помимо транша Международного валютного фонда, Украина получит еще $2,7 млрд от Евросоюза и Всемирного банка. Об этом в эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что к траншу МВФ привязана макроэкономическая помощь от ЕС на общую сумму €1,7 млрд, а также $1 млрд от Всемирного банка.

По словам главы правительства, $2,1 млрд, которые Украина получит от МВФ в рамках программы stand-by, пойдут на усиление государственного бюджета страны. Оттуда средства направят на поддержку людей и преодоление последствий COVID-19. В частности, речь идет о социальных выплатах и поддержке малого и среднего бизнеса.

"МВФ понимает, что во время кризиса существенные требования к структурным реформам ставить невозможно. Основная задача сегодня – это преодолевать последствия пандемии. Поэтому было принято решение об упрощенной программе, которая содержит для Украины минимальный набор договоренностей: это, прежде всего, проведение сбалансированной бюджетной политики, борьба с коррупцией, движение в сторону рыночных условий по ряду направлений. Это простые и нужные для украинцев решения. Украина заинтересована и будет продолжать структурные реформы во всех сферах, где мы их начали. Это не предмет меморандума, этот вопрос благосостояния страны", – подчеркнул Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/726809748149414/

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".

Шмыгаль говорил, что Фонд не выдвигал дополнительных условий для получения второго транша.

10 июня представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован заявил, что МВФ уже направил Украине первый транш кредита в размере $2,1 млрд.

Теги: Украина, МВФ, эпидемия, экономика, реформы, транш, финансирование, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Французский поцелуй". Брат Tayanna Миша Марвин в новом клипе показал любовь с российской певицей. Видео
  "Французский поцелуй". Брат Tayanna Миша Марвин в новом клипе показал любовь с российской певицей. Видео
"Когда книжку "Хижина дяди Тома" начнем запрещать?" Собчак прокомментировала удаление из доступа картины "Унесенные ветром"
"Когда книжку "Хижина дяди Тома" начнем запрещать?" Собчак прокомментировала удаление из доступа картины "Унесенные ветром"
Костюм в горошек и кроссовки. Гайтана спела во Львове гимн Украины
Костюм в горошек и кроссовки. Гайтана спела во Львове гимн Украины
Муж Билык о Ефремове: Такое ощущение, что если бы можно было без суда и следствия сжечь его на центральной площади, то публика насладилась бы этим
Муж Билык о Ефремове: Такое ощущение, что если бы можно было без суда и следствия сжечь его на центральной площади, то публика насладилась бы этим
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS