МВФ уже направил Украине первый транш в размере $2,1 млрд – представитель Украины в Фонде

Первый транш кредита от Международного валютного фонда в размере $2,1 млрд поступит на счета украинского правительства в ближайшее время, заявил представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован.

Международный валютный фонд направил Украине первый транш кредита в размере $2,1 млрд. Об этом в Facebook сообщил представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован.

"Первый транш в размере $2,1 млрд уже направлен в Украину – будет на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах", – написал он.

По словам Рашкована, Украина получила от МВФ "самый большой уровень поддержки для всех стран мира с 26 марта этого года, если не считать трех решений по FCL-линиям" (эта программа предназначена для стран со стабильными макроэкономическими условиями и эффективной денежно-кредитной и финансовой политикой; кредиты предоставляются без предварительных условий, размер кредита соответствует требованиям заемщика).

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что Фонд не выдвигал дополнительных условий для получения второго транша.