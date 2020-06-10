Лента полна радостных воплей, что Украина взяла кредит МВФ. Как будто открыли вечный двигатель или запустили ракету на Марс

Интересно, как много читателей вопили бы от радости, когда законченный наркоман, пропивший все имущество, взял в кредит в банке и тут же закатил пир горой, ударившись в кутеж?

Однако с утра вся лента полна радостных воплей, что Украина взяла кредит МВФ. Взяла в долг, под обязательства. Брала уже много раз. За время, пока брала кредиты МВФ, экономика превратилась в аграрную, из страны сбежали миллионы трудоспособных людей в расцвете сил, инфраструктура дышит на ладан.

И тут: "Ура! Мы взяли кредит МВФ!". Как будто открыли вечный двигатель или запустили ракету на Марс. Чисто наркоманы.

Источник: Юрий Романенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора