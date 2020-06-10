Лента полна радостных воплей, что Украина взяла кредит МВФ. Как будто открыли вечный двигатель или запустили ракету на Марс

Шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля", журналист и блогер, соучредитель Украинского института будущего.
Интересно, как много читателей вопили бы от радости, когда законченный наркоман, пропивший все имущество, взял в кредит в банке и тут же закатил пир горой, ударившись в кутеж?
Однако с утра вся лента полна радостных воплей, что Украина взяла кредит МВФ. Взяла в долг, под обязательства. Брала уже много раз. За время, пока брала кредиты МВФ, экономика превратилась в аграрную, из страны сбежали миллионы трудоспособных людей в расцвете сил, инфраструктура дышит на ладан.
И тут: "Ура! Мы взяли кредит МВФ!". Как будто открыли вечный двигатель или запустили ракету на Марс. Чисто наркоманы.
Источник: Юрий Романенко / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора