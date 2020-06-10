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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Финансист Козак: Направленные Украине деньги МВФ не имеют целевого назначения и пойдут на финансирование текущих расходов бюджета

Транш МВФ в размере $2,1 млрд, который сейчас придет в Украину, предназначен для латания дыр в бюджете, сообщил в комментарии изданию "ГОРДОН" финансист Тарас Козак.

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Козак: Падение экономики Украины на 8,2% в 2020 году базовый прогноз МВФ. Он может ухудшиться или улучшиться
Козак: Падение экономики Украины на 8,2% в 2020 году – базовый прогноз МВФ. Он может ухудшиться или улучшиться
Фото: CEO Club Ukraine / Facebook
Елена ПОСКАННАЯ
журналист

Средства Международного валютного фонда (МВФ), Евросоюза и Всемирного банка помогут Украине пережить последствия экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил финансист Тарас Козак.

"Бюджет текущего года Украине не удастся выполнить. Возникший дефицит будет покрываться кредитами МВФ, помощью Евросоюза и Всемирного банка. Уже направленные нам деньги МВФ не имеют целевого назначения. Они пойдут просто на финансирование текущих расходов. По сути, эти $2,1 млрд, которые сейчас придут, и оставшиеся транши, которые поступят позднее, предназначены для латания дыр в бюджете Украины. Пока мы не знаем, каковы условия, потому что меморандум и соглашение пока не публичные. Те версии, что озвучивались ранее, не совсем корректны. Думаю, где-то через неделю мы узнаем точную информацию", – отметил Козак.

По его словам, Украине сложнее пережить экономический кризис, вызванный коронавирусом, чем более развитым странам.

"Украина не исключение. У нас те же экономические проблемы, что во всем мире, и даже немного больше. Кризис не только в том, что недостаточным было производство, но и в том, что украинцы получили значительно меньшие доходы, чем ранее. Наша страна не может себе позволить финансировать граждан в полном объеме, как это делают развитые страны. В ЕС и США, например, выделяют деньги своим гражданам, чтобы они имели обычные доходы и поддерживали привычный уровень жизни. Таким образом заодно финансируется экономика. В Украине это невозможно, иначе мы увеличим дефицит бюджета. А печатать деньги нам не рекомендуется, потому что это приведет к девальвации национальной валюты, инфляции и еще большему снижению уровня жизни. В итоге всю тяжесть этого кризиса, как всегда, украинцы вынесут на себе", – отметил Козак.

Он считает, что сейчас нужно сконцентрироваться на том, как добиться роста экономики в 2021 году. 

"Падение экономики Украины на 8,2% в 2020 году – это базовый прогноз МВФ. Он может быть хуже (по некоторым оценкам, более 10%), если будет вторая-третья волна заболевания и карантина или если экономика будет возобновляться не по базовому сценарию МВФ. Прогноз может быть и лучше. Есть оценки, что падение произойдет на уровне 5,6%. Но в конечном счете это не так важно. Важнее, каким будет 2021 год. В этом году МВФ уже нам помогает, еще будут деньги от ЕС и Всемирного банка. Мы как-то переживем этот год. А в следующем снова начнется борьба за привлечение иностранных инвесторов, чтобы мы начали догонять цивилизованный мир. Появится ли у нас возможность расти на 5–7–10% – вопрос. Если роста не будет, мы надолго останемся отсталой страной", – резюмировал Козак.

Новую программу сотрудничества с Украиной исполнительный совет МВФ одобрил 9 июня, речь идет о выделении $5 млрд. Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции, "путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки, сохраняя при этом достижения и продвигая небольшой набор ключевых структурных реформ, гарантирующих возвращение Украины к росту после завершения кризиса".

10 июня в МВФ сообщили, что направили Украине первый транш кредита в размере $2,1 млрд. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Фонд не выдвигал дополнительных условий для получения второго транша. Он также отметил, что к траншу МВФ привязана макроэкономическая помощь от ЕС на общую сумму €1,7 млрд, а также $1 млрд от Всемирного банка.

Теги: Украина, МВФ, экономика, бюджет, дефицит, кризис, карантин, деньги, кредиты, Тарас Козак, финансирование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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